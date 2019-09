Kalender met oefeningen voor rusthuisbewoners valt in de prijzen

Erik De Troyer

23 september 2019

16u46 3 Gent Een scheurkalender ontwikkeld in woon- en zorgcentrum De Vijvers in Ledeberg viel vandaag in de prijzen. Op elk blad van de kalender staat een ludieke oefening die rusthuisbewoners lenig en evenwichtig houdt ... waardoor ze minder snel vallen.

Uit 115 deelnemers koos het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) de kalender. Die is een initiatief van ergotherapeut Jens Fiers en kinesitherapeut Ellen D’haemer met de steun van de Artevelde Hogeschool. “We dachten eerst aan een weekkalender maar het was één van onze bewoners die ons het idee bezorgde om een scheurkalender te maken vergelijkbaar met ‘De Druivelaar’ die hier bij veel bewoners ophangt. Alle bewoners waren zeer enthousiast om ons te helpen voor de foto’s”, legt Jens uit.

De kalender moet nog uitgedeeld worden – het is er één voor 2020 – dus is het nog even wachten op de resultaten. “Maar de oefeningen zijn gebaseerd op internationale studies. We zijn dus zeker dat de oefeningen effect zullen hebben”, zeggen de ontwerpers.

“Het moet niet altijd een technologisch snufje zijn. Vernieuwing is soms gewoon twee zaken op een slimme manier samenbrengen. Dit lijkt iets eenvoudigs, maar je moet het maar bedenken”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (Sp.a) fier.

Intussen hebben andere rusthuizen in Gent en daarbuiten gepolst om de kalenders ook te mogen gebruiken.