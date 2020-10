Kajakken op de Lieve opnieuw toegestaan: blauwalgen verdwenen Cedric Matthys

09 oktober 2020

11u22 0 Gent Watersporten als kajakken en kanovaren zijn opnieuw toegelaten op de Lieve. Dat heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) beslist.

In het binnenwaterkanaal, dat onder meer langs het Gravensteen loopt, werden eind augustus blauwalgen ontdekt. Deze algen kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid, maar ook hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Daarom verbood de Stad Gent een tijdlang recreatie op de Lieve en was het ook verboden om water op te pompen. Nu na analyses van nieuwe stalen is gebleken dat er blauwalgen meer in het water aanwezig zijn, heeft de stad het verbod opgeheven. Wie er ondanks het slechte weer met de kajak op uit wil trekken, kan zich dus volledig laten gaan.