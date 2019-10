KAJ deelt munten en facturen uit voor gratis onderwijs

Yannick De Spiegeleir

17 oktober 2019

16u21 0 Gent Jongerenbeweging KAJ voerde deze namiddag actie aan de schoolpoort van Het Spectrum aan de Martelaarslaan. De leerlingen kregen chocolade munten en nepfacturen van KAJ. “Jongeren komen vaak zelf met oplossingen tegen hoge schoolkosten, zoals herbruikbaar schoolmateriaal,” zegt Lien Vanhoof van KAJ. “Een maximumfactuur verplicht schoolbesturen deze voorstellen toe te passen. Wij zien het als een opstap naar gratis onderwijs.”

KAJ trekt niet toevallig vandaag naar de schoolpoort. 17 oktober is de Dag van verzet tegen Armoede. Ze delen chocolademunten en nepfacturen uit om campagne te voeren voor gratis onderwijs. Dure schoolboeken en -materiaal of uitstappen doen de rekening voor gezinnen oplopen. Zeker in het TSO en BSO dikt de factuur aardig aan. “Scholen rekenen kosten aan zonder te beseffen dat niet iedereen zomaar 100 euro kan betalen,” vertelt Lien Vanhoof die de problematiek voor KAJ opvolgt. “In onze dagelijkse gesprekken met jongeren hoorden we vele schrijnende verhalen. “Elke maand betalen we 135 euro voor school. Met het kindergeld komen we niet toe daarvoor,” getuigde iemand. Sommigen gaan zelf werken om de schoolfactuur te helpen betalen. Leerlingen laten soms hun studiekeuze afhangen van de kosten. Of ze moeten materiaal en boeken aankopen die ze niet altijd gebruiken. Onderwijs is een recht, geen voorrecht. Dat mag niet afhangen van het inkomen van de ouders.”