Kabir (32) maakt heilzame bouillon voor verplegers AZ Sint-Lucas

06 april 2020

15u00 0 Gent Van ( 32) 150 porties bone broth aan AZ Sint-Lucas. Van pizzazaken tot sterrenrestaurants . Wie de afgelopen week de helden van de zorg een hart onder de riem wou steken, moest bijna aanschuiven. Maar ook nu houden de hartverwarmende acties niet op. Zo schonk Gentenaar Kabir Zalaki32) 150 portiesaan AZ Sint-Lucas.

“In deze moeilijke tijden moeten verplegers stevig op hun benen staan.” Kabir Zalaki (32) zit vol energie als we hem maandagochtend spreken. De Gentenaar, met Perzische roots, opende eind vorig jaar zijn zaak Yoroi op de Brusselsesteenweg. Hier verkoopt hij tropische planten en bone broth. Deze drank ziet eruit als bouillon en wint in de Verenigde Staten sterk aan populariteit. Kabir schonk 150 porties aan het Gentse AZ Sint-Lucas.

“De broth is gemaakt van runderbeenderen, vlees en groenten", legt hij uit. “Ik zet de soep op het vuur en laat het 48 uur lang zachtjes pruttelen. Zo komen alle voedingsstoffen uit de botten en het merg vrij. Ik voeg er enkele kruiden als kaneel, anijs en kruidnagel aan toe. Daarna zeef ik de soep en houd ik een supergezonde bouillon. Wie er dagelijks een portie van drinkt, versterkt onder meer zijn huid en gewrichten.” (lees verder onder de foto)

Levensmotto

Door de coronacrisis moest Kabir zijn zaak noodgedwongen sluiten. Ook voor hem is het een moeilijke periode, maar hij blijft het positieve zien: “Zoek niet naar geluk, maar zoek naar een levensstijl waar je gelukkig van wordt. Dat is mijn levensmotto. Veel mensen hebben nu tijd om dicht bij hun gezin te zijn of na te denken over de toekomst. Geniet hiervan en denk aan mensen die nu de maatschappij draaiende houden. Mensen als het personeel van AZ Sint-Lucas verdienen nu onze aandacht.”