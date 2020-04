KAA Gent verkoopt eigen mondmaskers en dat is meteen een succes: al meer dan 10.000 besteld



Sabine Van Damme

28 april 2020

15u03 10 Gent Mondmaskers worden het nieuwe normaal, en nu iedereen er nodig heeft, worden ze langs alle kanten aangeboden. Ook voetbalclub KAA Gent springt op de kar, met herbruikbare Buffalo-mondmaskers uit polyester en katoen.

Door herbruikbare mondmaskers te kopen blijven de gespecialiseerde maskers beschikbaar voor de zorg. En dus biedt KAA Gent nu blauw-witte mondmaskers aan via de website van Fulltime Sport. Voor een pakketje van 5 maskers betaal je 20 euro. Op één avond tijd werden al 10.000 maskertjes verkocht. De opbrengst ervan gaat naar de KAA Foundation, de communitywerking van de club. Wie maskers bestelt kan ze laten thuis leveren vanaf 11 mei of ze afhalen bij Fullime Sport of in de KAA Gent Fanshop. Wie meteen een grote bestelling wil plaatsen, voor bijvoorbeeld de medewerkers van een bedrijf, kan mailen naar fanshop@kaagent.be. Van zodra het mogelijk is, zullen de Buffalo mondmaskers ook fysiek te koop aangeboden worden in de Paparazzi winkel in het centrum van Gent, in de Sint-Niklaasstraat 1.