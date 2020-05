KAA Gent verkoopt 5.000 in plaats van 19.000 abonnementen omwille van social distancing. “Wie eerst komt, wordt eerst bediend” Sabine Van Damme Didier Verbaere

28 mei 2020

17u29 0 Gent Begin augustus hervat de voetbalcompetitie, en bij KAA Gent zijn ze niet van plan voor een leeg stadion te spelen. Met een capaciteit van 20.000 zitjes en de verplichte afstandsregels, berekenden ze dat ze 5.000 abonnementen kunnen verkopen. Die verkoop start op 3 juni. En wie eerst komt, wordt eerst bediend.

In de Ghelacmo werden al tests rond social distancing uitgevoerd. Het ruime stadion met meerdere ingangen laat toe om zonder problemen tot 5.000 fans toe te laten, zo blijkt. Alleen zijn er voor een normaal seizoen altijd veel meer gegadigden. Toch zal het niet anders kunnen. En Gent zal de regel hanteren: wie eerst komt, wordt eerst bediend.

De verkoop van de 5.000 abonnementen start op woensdag 3 juni. De praktische afspraken daarrond zijn er nog niet, maar logischer wijze zal het om een online verkoop gaan. Sowieso worden er mensen teleurgesteld. KAA Gent hoopt dat er vanaf januari 2021 meer volk in het stadion zal worden toegelaten, maar kan uiteraard niet in de toekomst kijken. Zelfs voor de wedstrijden van augustus is eigenlijk nog niks zeker, zolang de Veiligheidsraad daarover geen knopen doorhakt. Die veiligheidsraad komt ook op 3 juni samen, dezelfde dag dat de abonnementenverkoop van de Buffalo’s start.