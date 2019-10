KAA Gent-steward die werd aangereden door dronken bestuurder is medeverantwoordelijk voor ongeval Jeroen Desmecht

08 oktober 2019

16u51 0 Gent KAA Gent-hoofdsteward Rudy Van Heyste is voor vijftig procent verantwoordelijk voor het zware ongeval waarbij hij werd aangereden door een dronken bestuurder. Dat besliste de correctionele rechtbank deze voormiddag. “De straffen die de politierechter uitsprak, blijven wel degelijk van kracht. Terecht: mijn cliënt had te veel gedronken. Het is maar normaal dat de rechtbank hem daarvoor straft.”

18 mei, 2017: de Buffalo’s winnen thuis met 5-2 van Zulte-Waregem. Feestvreugde alom, tot de geliefde hoofdsteward Rudy Van Heyste (63) vlakbij het stadion wordt gegrepen door een dronken bestuurder. Donkere maanden en meerdere operaties volgen: Rudy z’n scheenbeen geneest maar niet, waardoor hij net voor kerst onder het mes moet. “De vijzen en de spillen in mijn onderbeen moeten eruit, om te zien of daar wel nog kalk wordt aangemaakt in dat bot”, vertelde hij toen aan onze krant. “En daarna, geen idee. Ik zal weer op krukken moeten lopen.”

Rijverbod en celstraf

Het ongeval kreeg een staartje voor de politierechtbank. De aanrijder, die op het moment van de feiten gedronken had, kreeg een effectieve celstraf van drie maanden en een rijverbod opgelegd. Zijn advocaat tekende beroep aan, waarna de correctionele rechtbank zich boog over de feiten.

Die besliste vandaag dat de bestuurder wel degelijk schuldig is, maar dat ook Rudy voor de helft verantwoordelijk is voor het ongeval. “Van Heyste verklaarde dat hij - zonder te kijken en donker gekleed - overstak op een plaats waar hij geen voorrang had", vertelt Jean-Jacques Gernay, advocaat van de bestuurder. “De straffen die de politierechter uitsprak, blijven wel degelijk van kracht. Terecht: mijn cliënt had te veel gedronken. Het is maar normaal dat de rechtbank hem daarvoor straft.”

Schadevergoeding

De beslissing van de rechtbank beïnvloedt enkel de schadevergoeding die de automobilist aan van Heyste moet betalen. “Over de bedragen ga ik mij niet uitspreken. Maar het scheelt een stevige duit”, besluit Gernay. “De verzekering komt bovendien niet altijd tussenbeide als de bestuurder onder invloed reed.”

Ondertussen is Rudy weer druk in de weer in de Ghelamco Arena. Hij was vandaag niet aanwezig voor de uitspraak.