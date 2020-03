KAA Gent stelt signeersessie uit wegens corona: “Geen risico nemen, anders is ons seizoen voorbij” Sabine Van Damme

04 maart 2020

15u18 0 Gent De signeersessie die vandaag was voorzien bij voetbalclub KAA Gent, uit voor onbepaalde tijd uitgesteld. Reden: corona. Op aanraden van de clubarts worden de spelers weggehouden van het grote publiek, ook al is de kans op besmetting miniem.

“Tot ons grote spijt dienen we de signeersessie die vandaag voorzien was in de fanshop te verplaatsen naar een latere datum”, staat er op de website van KAA Gent. “Dit op advies van de clubarts en als preventieve maatregel bij de corona-problematiek. Hoewel de kans miniem is, is het risico op besmetting altijd aanwezig bij een dergelijke gebeuren. Op zich niet dramatisch, maar de gevolgen van een besmetting zouden voor de club wel heel groot kunnen zijn gezien de maatregelen die dan genomen dienen te worden. Wanneer slechts 1 speler of speelster besmet zou zijn, moet immers de volledige spelersgroep voor veertien dagen in quarantaine en dan is de competitie voor ons voorbij. Dat risico willen we niet nemen. Wij excuseren ons voor eventueel ontstane ongemakken en danken onze supporters voor het begrip.” De wedstrijd zaterdag tegen Charleroi gaat uiteraard wel gewoon door.