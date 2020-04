KAA Gent-spelers geven honderd tablets af aan ziekenhuizen, zonder respect voor afstandsregel: “Extreem spijtig, dit” Jill Dhondt

30 april 2020

14u45 4 Gent Drie spelers van KAA Gent trokken vandaag naar de verschillende ziekenhuizen van Gent, om vanuit het hele team honderd tablets af te geven. Daarmee wou de club haar respect tonen aan de zorgverleners. Toen de donatie werd afgegeven aan enkele medewerkers van het UZ, verdween echter het respect voor de afstandsregels.

Vadis Odjidja, Sven Kums en Thomas Kaminski trokken vandaag met enkele clubleden naar de vier ziekenhuizen van Gent om in totaal honderd tablets af te geven. “Wij willen het zorgpersoneel extra in de kijker zetten, en onze dankbaarheid uitdrukken voor wat ze presteren”, gaf kapitein Odjidja aan. “Door tablets te schenken kunnen ze op verschillende afdelingen extra communicatie voorzien, en ook na de coronacrisis blijven deze tablets nuttig voor de ziekenhuizen. Wij treden nu even in de schaduw en schijnen ons licht op zij die het coronavirus tackelen.”

Toen de spelers toekwamen op hun eerste stop, het revalidatiecentrum van het UZ Gent, was er echter weinig respect voor de 1,5 meter regel te bespeuren. Er waren nogal wat fotografen, reporters en filmploegen aanwezig, sommigen voorzien van een mondmasker en anderen zonder, die amper afstand hielden van elkaar. De clubleden en de medewerkers van het UZ hielden zich op dat moment nog aan de regels, tot het moment daar was voor een groepsfoto. Dan was er geen sprake meer van netjes uit elkaar te gaan staan. Op de foto zie je hoe de clubleden en de zorgmedewerkers schouder tegen schouder staan, sommige zelfs zonder mondmasker of met hun masker naar beneden geschoven.

“Dat is enorm spijtig”, reageert woordvoerder van het UZ, Karolien Wauters. “Zeker omdat we anders zo extreem voorzichtig zijn. Dat is ook deel van onze communicatie, zowel naar buitenstaanders als naar medewerkers toe. We gaan die medewerkers daarom nog eens aanspreken op dat moment, en hen vragen om in het vervolg beter op te letten.”