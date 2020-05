KAA Gent ruilt PO1-abonnementen om in Europees abonnement, al is het nog niet eens zeker dat de Europese wedstrijden met publiek zullen doorgaan Sabine Van Damme

19 mei 2020

16u13 0 Gent Heel wat trouwe fans van KAA Gent hadden al een abonnement gekocht voor de PO1-wedstrijden. Nu het voetbalseizoen is stopgezet, gaan die PO1-wedstrijden niet door. KAA Gent zocht en vond een regeling: de PO1-abonnementen worden automatisch omgezet in Europese abonnementen. En dan maar hopen dat er publiek aanwezig mag zijn bij die wedstrijden.

Een gewone terugbetaling zit er niet in voor de abonnees. Maar KAA Gent maakt zich sterk dat de abonnees een goede deal doen, als ze het voorstel van de club aanvaarden. “Dit houdt in dat je nu al zeker bent van minimum 4, maximum 5 thuiswedstrijden”, staat er in de brief die de abonnees kregen. “Het gaat om voorrondewedstrijden en poulewedstrijden, en je betaalt geen euro extra! Integendeel, je betaalt minder dan wat de supporters zullen betalen die later nog een Europees abonnement moeten kopen.”

Er komt voor alle zekerheid ook wat overredingskracht in de brief voor: “Jij bent meteen ook een geprivilegieerde supporter”, staat er, “want op basis van wat experten en virologen afgelopen weekend lieten verstaan, zou er een weliswaar beperkt aantal fans de wedstrijden kunnen bijwonen: op basis van onze berekeningen ben jij dan de eerste die in aanmerking zou komen, want jij zult altijd VOORRANG krijgen!”

Wie niet per mail reageert voor maandag 25 mei, gaat stilzwijgend akkoord met het voorstel. De volledige communicatie van de ploeg staat hier.