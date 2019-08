KAA Gent pompt 75.000 euro in 12 lokale jeugdvoetbalclubs Sabine Van Damme

07 augustus 2019

11u00 10 Gent Voetbalclub KAA Gent laat de Gentse voetballende jeugd mee profiteren van het succes van de Buffalo’s. 12 Gentse clubs die jeugdvoetbal aanbieden, ontvangen samen 75.000 euro via het ondersteuningsproject ‘Elk Talent telt’.

Elk Talent Telt is een initiatief van de KAA Gent Foundation. Alle Gentse voetbalclubs met jeugdvoetbal zijn partner van het project. De bedoeling is ‘samen te werken aan een warme en kwaliteitsvolle Gentse voetbalruimte’. De KAA Gent Foundation evalueerde in de voorbije weken de werking van de 12 partnerclubs en keurde in totaal voor liefst 75.000 euro aan financiële steun goed. Zo kunnen alle jeugdclubs mee groeien met de Buffalo’s.

KAA Gent evalueerde de clubs op punten zoals bestuur, sociaal maatschappelijke werking, opleiding van de trainers en visie. Er is ook aandacht voor meisjes- en G-voetbal. Op basis van het rapport krijgen HT Zwijnaarde 7.911 euro, KVV Sint-Denijssport 7.679 euro, JAGO Sint-Amandsberg 7.370 euro, KVE Drongen 7.099 euro, KSCE Mariakerke 6.991 euro, SKV Oostakker 6.872 euro, SV Wondelgem 6.317 euro, FC Rooigem 5.944 euro, VSV Gent 5.335 euro, ST Muide AZ 5.134 euro, VC Zwijnaarde 4.698 euro, en FC Sint-Kruis-Winkel 3.648 euro,