KAA Gent past last minute zitplaatsen aan na massa reacties van razende supporters. “Zelfs gezinnen met kinderen zaten niet samen” Sabine Van Damme

25 september 2020

11u46 6 Gent Het regende klachten bij de trouwe supporters van KAA Gent. De regeling die de club uitwerkte om de supporters veilig terug naar het stadion te laten komen, zorgde voor woede en frustratie. En dus past KAA Gent nu last minute nog het hele systeem aan. Iedereen ontvangt een nieuw e-ticket voor de match van morgen, waarbij gezinnen wél samenzitten.

Op papier leek het mooi, maar toen bleek dat zelfs gezinnen met kinderen uit elkaar getrokken waren, was het hek van de dam. De club vroeg ‘begrip voor de groeipijnen van het systeem’, maar heel wat supporters reageerden furieus en haakten af voor de komende match. Een dambordpatroon waarbij iedereen een stoel tussen laat. Zo wilde het bestuur van KAA Gent zaterdag het stadion voor het eerst weer vullen. De helft van de abonnees kan aanwezig zijn, en er werd gekozen voor de mensen die eerst hun abonnement hebben aangekocht. Er werd gewerkt per vak, en met tijdssloten van een kwartier. Sommige supporters moeten zich daardoor meer dan een uur voor de wedstrijd aanmelden, komen ze te laat, dan kunnen ze niet binnen. Zitten blijven is verplicht, mondmaskers ook, en per groep van 5 mag één iemand drank halen. Dat was de theorie.

Verontwaardiging

Maar toen de uitverkoren helft van de abonnees hun e-ticket ontvingen, is er een ongeziene golf van verontwaardiging ontstaan. Klachten varieerden van mensen wiens kinderen niet eens in hetzelfde vak zaten, tot carpoolers die met een uur verschil het stadion in zouden mogen. Ook bubbels die niet eens naar dezelfde wedstrijden mochten, of mensen die op veel goedkopere plaatsen moesten gaan zitten dan waar ze voor betaald hebben.

Wij hopen dan ook dat u voorbij deze groeipijnen kan zien en ons niettemin zal steunen. Tegen de volgende wedstrijd zouden deze ongemakken van de baan moeten zijn. KAA Gent

KAA Gent plaatste excuses op de website: “Beste supporters, vermits wij pas begin deze week de finale goedkeuring kregen om een kleine 8.000 supporters terug te verwelkomen in onze Ghelamco Arena en wij bovendien beloofd hadden aan de supporters om daarbij strikt het moment van aankoop als prioriteitsfactor te hanteren, heeft de toewijzing van de zitjes inderdaad een aantal onaangename gevolgen (zoals families die helemaal verspreid zitten). We verontschuldigen ons hiervoor. Wij dienen deze gevolgen er voor de eerste wedstrijd nog bij te nemen, maar zijn intussen bezig om tegen de volgende wedstrijd tegen Beerschot ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk naast hun vaste buren zitten in het stadion. Men garandeerde ons dat dit zo spoedig mogelijk zal gecorrigeerd worden. Wij hopen dan ook dat u voorbij deze groeipijnen kan zien en ons niettemin zal steunen. Tegen de volgende wedstrijd zouden deze ongemakken van de baan moeten zijn. Wij geven alvast mee dat wij ons voor de komende match tegen OH Leuven flexibel zullen opstellen voor kinderen tot en met twaalf jaar die niet zouden samenzitten met hun ouder(s). Voor hen geldt geen mondmaskerplicht en waar nodig zullen wij hen ook samen laten zitten met hun vader en/of moeder. Alvast bedankt voor uw begrip en hopelijk tot binnenkort.”

Verwijten

Maar dat zorgt alleen maar voor meer boze reacties. Het begrip bij de supporters is op. “Bij andere clubs wordt per bubbel gewerkt, wij zijn alleen goed om geld uit onze zakken te laten kloppen, en vooral ook veel: wij komen niet meer. Vaak nog gevolgd door: “En jullie hadden Jess Thorup nooit mogen ontslaan.” Het regende verwijten op de Facebookpagina van de club. Ook het feit dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de financiële compensatie voor de aangekochte abonnementen, valt de supporters zwaar.

De club grijpt nu in. Iedereen krijgt een nieuw e-ticket, en dus een nieuwe plaats. Kinderen jonger dan 12 mogen nu samen met hun ouders binnen. “Zoals iedereen weet zijn er heel wat abonnees ontevreden met de toewijzing van de tickets voor de wedstrijd tegen OH Leuven, omdat zij niet in de buurt zitten van hun vrienden en/of familieleden”, luidt de mededeling. “De verklaring is het feit dat wij de volgorde van aankopen van het abonnement hebben gevolgd (first come, first served timetable) om een maximaal aantal supporters de kans te geven de wedstrijd bij te wonen. Dit hadden we immers vooraf beloofd. Omdat wij onze supporters willen respecteren, gaan we dit vandaag zo goed als mogelijk nog rechtzetten en brengen wij een correctie aan.”

Het valt af te wachten hoeveel volk morgen effectief naar de Ghelamco Arena zal afzakken. De supportersclubs Banlieue Gantoise en Ultras Gent, samen goed voor minstens 300 plaatsen in het stadion, lieten dan al weten dat zij de komende wedstrijden niet aanwezig zullen zijn. “Wij begrijpen het standpunt en de werking van de club in deze uitzonderlijke situatie”, klonk het. “Gezondheid is iets wat primeert. Maar dit is niet onze manier van voetbalbeleving. Wij willen in groep kunnen staan, roepen, zingen en springen. Dat is vandaag de dag ondenkbaar, en dus staan we onze plaatsen af aan andere abonnees die wel op deze manier van het spelletje kunnen genieten.”