KAA Gent mag 7.995 supporters toelaten in het stadion en rekent op hun medewerking. “Kom op tijd, draag mondmaskers, blijf zitten en volg de richtlijnen van de stewards” Sabine Van Damme

18 september 2020

11u27 8 Gent Op 26 september mag KAA Gent eindelijk weer spelen met supporters in de Ghelamco Arena. Geen 20.175 zoals voor corona, wel 7.995. De club heeft lang aan een goed dossier gewerkt, in overleg met politie, veiligheidsdiensten en stad. Zelfs de supporters kregen hun zegje, via supporterscollectief Armada Ganda. “We willen minister Ben Weyts bedanken voor de snelle afhandeling van ons dossier.”

“Achter dat cijfer zit gigantische veel werk", zegt voorzitter Ivan De Witte van KAA Gent. “Er zijn veel partijen betrokken: de club, de supporters, de commerciële partners. Dit is niet alleen een gezondheidsproblematiek, maar ook een sportieve en een financiële.”

Compartimenten in open stadion

Het is veiligheidscoördinator Dirk Piens die het dossier heeft samengesteld, maar zegt bescheiden dat het om een teamprestatie gaat. “We hebben veel protocollen moeten volgen, ook uit het buitenland”, zegt Piens. “We moesten een goede match vinden tussen zoveel mogelijk supporters enerzijds, en zo veilig mogelijk anderzijds. Het ministerieel besluit zegt dat we het stadion moeten indelen in compartimenten, en wij hebben net een volledig open stadion, met een promenade waar iedereen iedereen kan ontmoeten. Nu moeten we compartimenten van 400 man hebben, en dat is hier niet zo simpel. Elk compartiment moet toiletten hebben, food en drinks, aparte ingangen, een nooduitgang, noem maar op. Uiteindelijk kunnen we volgens de Covid-19-regels 8.649 supporters toelaten, maar we hebben goedkeuring gekregen voor 7.995 mensen. Dat is berekend met een digitale tool, die toont hoeveel afstand er exact is tussen alle zitjes. We hebben nu gerekend aan 1 meter afstand, als de regel verstrengt naar 1,5 hebben wij in enkele seconden tijd een aangepaste capaciteit.”

Praktisch

Maar hoe gaat het dan praktisch? Iedereen zit met één zetel tussen, en dus op één meter van elkaar, ook families en bubbels. Dat is ook het systeem dat Anderlecht en Sint-Truiden hanteren. Op andere plekken, in rijen bijvoorbeeld, blijft anderhalve meter de regel.

Abonnementen worden vervangen door e-tickets. Bijna niemand zal immers op de plaats van zijn abonnement kunnen zitten, al houden we daar wel zoveel mogelijk rekening mee Veiligheidscoördinator Dirk Piens

“Abonnementen worden vervangen door e-tickets. Bijna niemand zal immers op de plaats van zijn abonnement kunnen zitten, al houden we daar wel zoveel mogelijk rekening mee, zodat iedereen toch zo dicht mogelijk bij zijn vertrouwde plaats zit. Er zullen mensen andere ingangen moeten nemen. Supporters moeten dus de info die ze krijgen echt goed lezen, want we gaan zelfs met timeslots werken. Er mogen 400 mensen in een compartiment, zij mogen binnen in 4 golven van 100, met een kwartier tussen. De eersten komen een uur en een kwart voor de aftrap. Wie niet in zijn juiste timeslot komt, geraakt niet binnen. Doel is om wachtrijen te spreiden, zodat we geen samenscholingen krijgen. Na de wedstrijd gebeurt het omgekeerde, mensen zullen rij per rij buiten mogen. Wie eerst binnen kwam, zal ook eerst buiten mogen, en de stewards zullen dat in goede banen leiden. En wie in de tribune zit, moet blijven zitten. We spelen voor een zittend publiek.”

(Lees verder onder de foto)

De club zorgt voor een maximale catering, met een wachtrij van maximum 5 mensen. Daar moeten stewards op toezien. Er zijn 350 stewards, alcoholgel, en iedereen moet - zelfs op de tribune - altijd een mondmasker dragen. Alleen als je drinkt mag het even af. Ook de politie zal in en rond het stadion aanwezig zijn. Maar het zijn uiteindelijk wel de supporters die het zullen moeten doen. De club liet een enquête uitvoeren bij de 12.500 abonnees, om te weten hoe zij de situatie zagen. Daar kwamen 4.000 reacties op, wat heel veel is voor een enquête, en daar werd ook rekening mee gehouden.

Voor wie, en wat met het geld?

“We hebben 1.750 business partners die we moeten respecteren", zegt commercieel directeur Patrick Lips. “Maar daarnaast is er dus nog plaats voor 6.250 supporters. Daarvoor hebben we voor de eerste wedstrijden het first come first get-principe gekozen. De eerste 6.250 supporters die zich inschreven voor een abonnement mogen naar de eerste match tegen OHL komen, de volgende 6.250 naar de match tegen Beerschot. Die ploegen staan zowat op gelijk niveau. Uit de enquête bleek ook dat supporters een keuze willen, en dat gaan we in fases doen. De derde en de vierde thuiswedstrijd zijn tegen Genk en Anderlecht. De eerste 6.250 supporters mogen kiezen of ze wel of niet naar Anderlecht komen. Voor de wedstrijden daarna wachten we even af, want niemand weet hoe de situatie met corona zal evolueren.”

En dan is er nog de compensatie, want de supporters hebben uiteraard betaald voor een volledig seizoen. “Uit de enquête blijkt dat de fans 5 keuzes willen, en dat gaan we respecteren", zegt Lips. “Ze zullen kunnen kiezen om hun geld terug te krijgen, om het te sparen voor een volgend seizoen, om het te spenderen in de fanshop, in de horeca, of om het te schenken aan de KAA Gent Ladies of de sfeergroepen.”

12de man

“Corona is nog steeds in onze stad", zegt burgemeester De Clercq. “We bekijken wat mogelijk is, en focussen op wat kan, op een veilige manier. We hebben daarbij al enkele hordes genomen, zoals het heropenen van de horeca en de markten. Maandag komen de studenten, daarna volgt de eerste thuismatch van KAA Gent. Er is een goede samenwerking geweest tussen de club en de stad. De Gentse crisiscel, het Vlaams evenementenloket en Vlaams minister Weyts gaven hun goedkeuring voor het plan. Ik ben trouwens fier op de samenwerking tussen de club en de supporters, zelfs in moeilijke tijden. Ik roep nu alle supporters op om alle richtlijnen goed na te leven. Als we dat doen, kunnen we onze ploeg steunen. Ze hebben hun 12de man gemist. Ik heb vertrouwen in mijn medesupporters. Ze hebben altijd al getoond dat ze zich kunnen gedragen, dat moeten we zo houden. Mondmaskers, afstand, iedereen kent het intussen wel.”