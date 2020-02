KAA Gent maakt zich klaar voor de wedstrijd tegen AS Roma Jill Dhondt

11u50 3 Gent De pers kon vanmorgen nog een glimp opvangen van de spelers van KAA Gent, net voor hun voetbalwedstrijd tegen AS Roma, tijdens hun laatste training. De spelers zagen er fit uit, klaar om het morgenavond op te nemen tegen de Italianen in het Ghelamco Arena.

Deze ochtend trainden de Buffalo’s nog een laatste keer voor ze het morgenavond opnemen tegen de Romeinen in het Ghelamco Arena. Elke speler die er moest zijn, was er ook. Er belooft heel wat pers aanwezig te zijn op de wedstrijd zelf, gezien AS Roma een grote ploeg is en omdat KAA Gent al ver doorgestoten is in de competitie.

De Romeinse ploeg komt deze namiddag toe, ze trainden deze ochtend nog een laatste keer in Rome voor de grote wedstrijd. Dat de spelers van AS Roma thuis trainden is uitzonderlijk, meestal trainen gastploegen net voor de wedstrijd in het stadium van de thuisploeg. Dat heeft ook de Gentse ploeg gedaan toen ze in Rome speelden. Maar de Italianen trainen nooit in het stadium van de tegenspeler, daarom zullen ze pas in de loop van de dag toestromen, samen met een hoop Italiaanse supporters. Er worden 1.300 Roma-fans verwacht, de meesten van hen zullen in het bezoekersvak plaatsnemen in het Arena. De overige Italiaanse supporters zullen verdeeld worden over tribune 1 en tribune 3.