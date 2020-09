KAA Gent Ladies voetballen vrijdagavond met publiek: maximum 150 toeschouwers Sabine Van Damme

03 september 2020

09u08 0 Gent Er is licht aan het einde van de tunnel, voor wie perse live voetbal wil kijken. Vrijdagavond voetballen onze KAA Gent Ladies tegen eendracht Aalst, en daar zullen 150 toeschouwers bij aanwezig kunnen zijn, uiteraard na inschrijving.

De Gent Ladies zijn er blij mee. “De laatste Covid-19 regels laten ons toe om in open lucht maximaal 400 personen te ontvangen, mits alle regels van social distancing kunnen worden gerescpecteerd”, klinkt het. “Onze zittribune zal dan ook beperkt worden tot een 150tal plaatsen, waarbij we voorrang geven aan wie een abonnement heeft en aan de sponsors.”

De Gent Ladies voetballen in het Oefencomplex in Oostakker. Ze kunnen niet garanderen dat er vlak voor de westrijd nog zitplaatsen te koop zullen zijn, staanplaatsen zullen er wel nog zijn. “De info die we vragen bij het reserveren van tickets is verplicht, net als het dragen van een mondmasker. We werken met genummerde plaatsen, en stewards zullen de fans daar naartoe leiden. Tijdens de wedstrijd zal ook de kantine maar beperkt geopend zijn.”

Tickets bestellen kan via deze link. De wedstrijd wordt gespeeld op vrijdag 4 september om 20.30 uur.