KAA Gent-fans furieus door annulatie goedkopere vliegtickets naar Rome: “Maffiose praktijken” Yannick De Spiegeleir

17 december 2019

12u33 16 Gent Tientallen fans van KAA Gent zijn in alle staten omdat hun vliegticket voor de Europese verplaatsing naar AS Roma maandag plots geannuleerd werd. “Ik bestelde een ticket van 73 euro voor Brussels Airlines via cheaptickets.be en vijf uur later kreeg ik plots het bericht dat de boeking niet gelukt was”, getuigt Andy Vancoppenolle.

AS Roma. Het is een naam als een klok die KAA Gent maandag lootte voor de zestiende finales van de Europa League. Op 20 februari nemen de Buffalo’s het tijdens de heenwedstrijd op tegen de Romeinse club in het Olympisch Stadion in Rome. Een afspraak die de trouwste fans niet willen missen.

Andy Vancoppenolle speurde meteen naar de loting het net af op zoek naar een goedkoop vliegtuigticket. Op cheaptickets.be vond hij wat hij zocht: 73 euro voor een heen- en terugticket naar Rome met Brussels Airlines. “Iets na de middag boekte ik het ticket, maar vijf uur later kreeg ik plots het bericht dat mijn boeking niet gelukt was. Cheaptickets verwees naar de luchtvaartmaatschappij die foutieve informatie had doorgegeven over de prijs van de beschikbare stoelen. Plots was de prijs verhoogd naar 200 euro. Maffiose praktijken vind ik dat. Als een supermarkt in een reclamefolder een product aanprijst, is het toch ook niet aanvaardbaar dat je aan de kassa plots meer dan het dubbele moet betalen.”

Al 20 gevallen

Op de Facebookpagina van de supportersfederatie deed Vancoppenolle een oproep naar fans met gelijkaardige verhalen. “Intussen heb ik al een twintigtal gelijkaardige mails ontvangen. We gaan een klachtmail sturen naar de luchtvaartmaatschappij en Test Aankoop contacteren. Hopelijk kunnen we hier nog iets aan doen, want ik wil deze verplaatsing absoluut niet missen.”

Bij Cheaptickets.be was deze namiddag niemand bereikbaar voor commentaar. Bij Brussels Airlines hebben ze de zaak onderzocht. “Wij vinden de namen van deze personen niet terug in ons bestand. Deze boekingen hebben ons dus nooit bereikt. We raden mensen aan om rechtstreeks via onze website te boeken. Zo is hun ticket en de bijhorende service gegarandeerd”, zegt Kim Daenen, woordvoerster bij Brussels Airlines.

Misleidende informatie

Ook consumentenorganisatie Test Aankoop buigt zich over de zaak. “Als een boek niet wordt voltrokken is er geen reservering gebeurd bij de luchtvaartmaatschappij. Daardoor is de passagiersverordening van 2004, die de passagier beschermt tegen vertragingen en annuleringen van vluchten, is niet van toepassing. Wat wel van toepassing is, is het burgerlijk recht", zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Wie compensatie wil zal een fout-schade en oorzakelijk verband moeten aantonen. Dit wordt echter geen eenvoudige zaak gezien er geen schade meer is omdat de passagiers hun geld terugkrijgen. Test Aankoop is evenwel van mening dat de lage prijs misleidend was. Wij gaan Cheaptickets en Brussels Airlines aanschrijven en verzoeken een commerciële tegemoetkoming te doen. Passagiers kunnen een klacht indienen via ons gratis platform op www.test-aankoop.be/klagen.”