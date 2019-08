KAA Gent doet geste: Abonnees gratis naar Europa League-match Sabine Van Damme

06 augustus 2019

11u35 2 Gent Na de teleurstellende Play-offs, het bekerverlies en de bakken kritiek van de supporters, beseft KAA Gent dat er actie nodig is. Als geste mogen abonnees gratis naar de match tegen AEK Larnaca.

Een topwedstrijd kan je het niet noemen, maar het is wel een match in de derde voorronde van de Europa League. De heenmatch wordt nu donderdag gespeeld in Cyprus, de terugmatch gaat door in Gent op 15 augustus om 20.30 uur. Alle abonnees mogen daar gratis naartoe. Alle anderen kunnen nu al online tickets kopen, of naar de loketten gaan.

Een abonnement voor het seizoen 2019-2020 kost minstens 170 euro voor een volwassene (niet-student).