Juwelenwinkel in Brabantdam sluit de deuren: “Ik ga online verder” Jill Dhondt

17 augustus 2020

17u28 5 Gent Vanuit haar winkel Edgy Statements in de Brabantdam maakt Enise Avci al twee jaar juwelen op maat. Haar deuren staan al enkele weken terug open, maar de klanten komen minder vlot over de vloer. Daarom besloot ze om de winkel te sluiten, en online verder te gaan.

“Met veel liefde heb ik juwelen gemaakt voor een avondje uit, een event, een etentje of een feestje”, zegt Enise. “Maar door de coronacrisis is een feestje of een avondje weg niet meer zo evident. Er is niet veel te doen en de hele evenementsector ligt plat. Nu pas besef ik hoeveel impact die sector op mijn werkheeft, hoeveel verkoop ik daaruit haal. Er komen veel minder klanten naar de winkel dan ervoor, deels omdat ze schrik hebben om besmet te worden. Daarom heb ik besloten om online verder te doen, en handgemaakte juwelen via mijn webshop te verkopen.”

De juwelenwinkel blijft nog open tot Enise een overnemer heeft gevonden voor het pand. Wanneer de deuren precies sluiten, staat dus nog niet vast.