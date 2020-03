Juweelontwerpster Marie-Bénédicte ziet inkomsten drastisch slinken: “Mensen willen een juweel passen voor ze het kopen” Jill Dhondt

27 maart 2020

12u08 5 Gent Marie-Bénédicte de Schryver ontwerpt al 25 jaar juwelen. Kort nadat ze haar winkel opende, werd ze overspoeld door de economische crisis van 2008. Tien jaar later doet de corona-uitbraak haar inkomsten slinken. Deze keer weet ze niet of ze de crisis zal overleven.

“Wat mis ik het creëren, de gesprekken met de klanten, de reacties wanneer ze hun doosjes openmaken”, vertelt Marie-Bénédicte. Een kwart eeuw geleden begon ze met het ontwerpen van eigen collecties en juwelen op maat. Door de maatregelen rond het coronavirus is fysiek contact met haar klanten even niet mogelijk. De ontwerpster blijft bereikbaar via mail en chat, maar merkt dat het aantal bestellingen razendsnel achteruit gaat.

“Het persoonlijke aspect is zeer belangrijk bij mijn job”, zegt ze aan de telefoon. “Wie een juweel bestelt doet dat voor een bijzondere reden: omdat ze gaan trouwen, omdat ze een kindje hebben gekregen, omdat ze iemand verloren hebben. Het is niet gemakkelijk om daar op afstand over te spreken. Als koppels een trouwring uitkiezen bijvoorbeeld, zitten wij vaak een uur te praten, te kiezen en te passen, dat is iedere keer een heel bijzondere beleving voor die mensen. Mijn juwelen zijn niet zomaar bling bling, ze hebben een emotionele betekenis voor de drager. Dat is wat ik doe: ik vertaal de emoties van de mensen in een juweel.”

Midden in hoogseizoen

“Het gaat natuurlijk om hoge bedragen”, geeft Marie-Bénédicte aan. “Mensen kijken wel online, maar voor ze kopen willen ze het juweel toch eerst zien of passen. Af en toe krijg ik nog een vraag over een juweel, maar mijn webshop gaat zeker niet leeg gekocht worden. Normaal gezien is dit het drukste moment van het jaar, nu valt alles stil.”

Het is de tweede keer dat de ontwerpster een crisis moet doorstaan. In 2005 startte ze haar winkel op, net voor de economische crisis, die hard aankwam. “Het was toen gewoon overleven, maar mijn passie was te groot om op te geven. Ik heb het volgehouden, en ben het te boven gekomen, tot deze corona-uitbraak. Ik hoop van harte dat de situatie tegen de zomer normaliseert, dat mensen opnieuw goesting krijgen om zichzelf of elkaar een juweel te geven.”

Marie-Bénédicte voorziet voorlopig gratis verzendkosten op haar webshop.