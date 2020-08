Justine en Theo verkochten hun tweedehandsspullen op Instagram, en dat bleek schot in de roos: “Binnenkort openen we winkel in Rabot” Jill Dhondt

05 augustus 2020

Tweedehands is hip, dat hebben Theo Vantomme (30) en Justine Vergotte (29) goed begrepen. Ze gaven hun verzamelwoede een positieve draai, en begonnen enkele maanden geleden met het verkopen van interieurobjecten en meubelen met een vorig leven via Instagram. Het concept sloeg in als een bom: intussen telt hun pagina Hoarderlife net geen 3.500 volgers. Over enkele maanden openen ze daarom een fysieke winkel in de Rabotwijk.

Het verhaal van Hoarderlife begon zeven maanden geleden, toen de ingeweken Gentenaren Theo en Justine gingen samenwonen. “We zijn allebei verzamelaars, waardoor we met heel veel spullen kwamen te zitten. Daarom besloten we om gerief op Instagram te plaatsen, om te zien of daar interesse voor was. Als we enkele spullen verkochten, konden we nieuwe kopen. De objecten verkochten als zoete broodjes, dus maakten we een Instagrampagina aan om de verkoop uit te breiden. Intussen schuimen we meerdere dagen per week kringloopwinkels, tweedehandssites en inboedelverkopen af. Het leuke is dat ons eigen interieur daardoor constant verandert.”

Het aantal volgers ging al snel de hoogte in, nog maar eens een bewijs dat tweedehands razend populair is. “Er komen alsmaar meer accounts bij zoals de onze. Maar om ervan te leven, moet je er veel tijd in steken. Hoe je weet of iets aanslaat? Bij ons is de regel: als we het zelf in ons huis zouden zetten, nemen we het mee. De excentrieke spullen duren soms wat langer voor ze verkocht geraken, maar wachten loont. Wat snel de deur uitgaat, zijn stuks die je vroeger vaak bij je ouders zag, zoals wijnglazen met een groene voet, rotanmeubelen en gekleurd glas.”

Van online naar fysiek

Tijdens de lockdown startten Theo en Justine naast hun Instagrampagina, een succesvolle webshop op. Eind dit jaar komt daar een staartje aan met een fysieke winkel in de Rabotwijk. “We zullen starten met een pop-up in december voor we verbouwen en een permanente winkel uitbouwen. Dat laatste zal maar tegen 2021 zijn. We zullen daar nog steeds inzetten op tweedehands interieurgerief, maar daarnaast ook samenwerken met jonge, Gentse makers en een eigen collectie ontwikkelen.”