Junior Bauwens organiseert eerste eigen boksgala in Ghelamco Club Boxing Woest telt al meer dan 600 leden, geen tijd meer voor brandweer Sabine Van Damme

03 oktober 2019

13u36 0 Gent Junior Bauwens staat op 12 oktober voor het eerst sinds anderhalf jaar terug in de boksring, op zijn eigen boksgala in de Ghelamco Arena. In de toekomst wil hij meer event zelf organiseren met zijn boksclub Woest, die na anderhalf jaar al meer dan 600 leden telt.

Van de bedeesde Junior Bauwens die enkel met zijn vuisten sprak, blijft vandaag niks meer over. Junior is – met steun van ‘zijn madam’ Daphne Grillaert – uitgegroeid tot een volwaardige coach die geen vijf minuten zwijgt, en zijn sportievelingen met humor aanzet tot meer beweging. “Commentaar geven over de coach wordt onmiddellijk bestraft met ‘burpees’ (een oefening, variatie op een squat, nvdr)”, grijst hij.

Anderhalf jaar geleden startten Junior en zijn vrouw Daphne met hun club Boxing Woest, die nu al compleet uit z’n voegen barst. Hun locatie op de Brusselsesteenweg is veel te klein geworden, er wordt uitgekeken naar een andere, grotere zaal. “Waarom hier zoveel volk op afkomt? Ik heb zelf overal gebokst, ik heb vooral gezien hoe het niet moet”, zegt Bauwens. “Veel te grote groepen, enkel aandacht voor de wedstrijdvechters, dat is exact wat wij hier niet doen. We werken altijd in kleine groepen van maximum 10, zodat iedereen persoonlijk kan bijgestuurd worden. We vormen ook een hechte community, iedereen kent elkaar, het is vooral leuk. En we werken met verschillende niveaus, zodat iedereen zich welkom voelt. Ook onze uren zijn blijkbaar een voordeel. Wij starten hier om 6 uur ’s ochtends, en er zijn lessen tot 22 uur. Bijna allemaal zijn ze constant volzet.” (Lees verder onder de foto)

Junior geeft tegenwoordig de meester lessen, Daphne doet de administratie en geeft de kickbokslessen. “Omdat we hier zoveel werk hebben, ben ik moeten stoppen als brandweerman”, zegt Junior. “Ik was geslaagd en zat bij de vrijwilligers in Melle, maar ik kan niet hier tot 22 uur boksles geven en daarna nog eens 8 uur stand-by zijn. Dat begrepen ze daar uiteraard wel.”

Wat Junior nu wel doet, is weer zelf trainen. “Want op 12 oktober is er ons eerste Woest Boxgala. Dat organiseren we in de Ghelamco Arena, maar wel binnen, op de promenade. Buiten is het ’s avonds al veel te koud. We hebben een dj die de hele avond voor muziek zal zorgen, en er zijn meerdere kampen. 10 van onze eigen leden staan zelf in de ring, de meesten voor hun eerste gevecht. Ze vechten allemaal tegen externen. Er is ook één dameskamp, maar er doen geen dames van bij ons mee. Die waren nog niet wedstrijdklaar. Ook voor mijzelf is het niet evident. Sinds de opstart van de club vorig jaar heb ik geen wedstrijden meer gevochten. En ik ben op 12 oktober zelf de hoofdact. Ik neem het op tegen een Georgiër. Zelf een gala organiseren en niet in de ring staan, dat kon ik uiteraard niet maken.”

Tickets voor het Woest-boksgala kosten 25 euro en zijn te koop via de website van Woest.