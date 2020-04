Julie zou ontmoetingsplek ‘CUP’ openen: “In één dag was de droom voorbij” Astrid Van Der Schueren Jill Dhondt

27 april 2020

17u00 0 Gent Julie Gielen (35) ging net voor de coronacrisis haar droom waarmaken: een ontmoetingsplek openen voor liefhebbers van gezond eten en bewegen. Door de coronacrisis is het bang afwachten wat de komende maanden voor ‘CUP’ zullen betekenen. “We hebben geen grip op de toekomst en die onzekerheid is moeilijk”, zegt ze.

Een jaar lang werkten Julie en haar team intensief naar haar droom toe. Op 14 maart zou het zover zijn, dan zou CUP de deuren openen aan de Nieuwe Dokken. “Op één van de mooiste plekken in Gent zouden we een ruimte openstellen waar sport en gezond eten centraal staan”, zegt Julie. “Bezoekers zouden er een fietsherstelplaats, een exporuimte, vergaderruimtes, een gezonde koffiebar en verschillende pop-up winkels vinden. Ze zouden er ook wekelijks yogasessies, bootcamps, kickbokslessen, kanotochten en allerhande workshops kunnen meevolgen.”

Nog voor de ontmoetingsplek open kon, strooide de corona-uitbraak roet in het eten. “Op donderdag 12 maart hebben we nog een klein openingsfeest gegeven voor onze partners, maar vanaf 13 maart moesten de deuren onverbiddelijk toe. Plots viel alles weg: de droom, de adrenaline, het werk. Ik viel in een zwart gat. De dag van het openingsfeest hadden we nog tot 16 uur zitten poetsen. In één dag was de droom voorbij. Die eerste weken liep ik echt verdoofd rond, daarna pas kwamen de tranen en de zorgen.”

Wankele toekomst

“We hebben geen grip op de toekomst en die onzekerheid is moeilijk”, vertelt Julie. “Wanneer zullen we dan wel mogen beginnen? Zullen de mensen straks nog wel durven langskomen om samen te sporten? Zullen bedrijven nog voldoende budget hebben om te investeren? We zijn heel dankbaar dat de overheid met steunmaatregelen op de proppen komt, maar veel illusies maken we ons niet: een verliesoperatie wordt het sowieso. De financiële zorgen stapelen zich op. Ik zou heel graag andere, lokale ondernemers steunen op dit moment, maar veel geld durf ik nu niet uit te geven. Ik hoop dat de kinderen straks nog in hun shorts van vorig jaar raken (lacht).”

Julie wandelt elke dag even naar de site om op het terras bij het water te rusten. “Het is daar heerlijk, maar die zonnige dagen frustreren ook. Het was zo fijn geweest om nu met z’n allen op het terras te zitten, om te kanoën of te peddelen. Toch proberen we positief te blijven.” Julie zette een meeneemactie op poten, met het volste respect voor de afstandsregels. Wandelaars, lopers en fietsers kunnen even stoppen om een salade, koffie, sapjes of zoetigheden op te pikken. De sporttips krijgen ze er gratis bij.

CUP, Kompasplein 16. Afhaal van woensdag tot zaterdag, van 14 uur tot 17 uur, en op zondag van 10 uur tot 13 uur.