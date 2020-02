Julie Scherpenseel van het Gentse ML6 is ‘Jonge ICT Dame van het Jaar’: “Jonge vrouwen hebben een toekomst in deze sector” Jill Dhondt Sabine Van Damme

24 februari 2020

12u02 0 Gent Julie Scherpenseel van het Gentse bedrijf ML6, werkzaam rond artificiële intelligentie, werd verkozen tot ‘Jonge ICT Dame van het Jaar’. Met deze titel wil Julie andere jonge vrouwen overtuigen om een toekomst in de ICT-sector na te jagen.

Binnen ML6 staat Julie aan het roer van de kantoren in Berlijn, Londen en Amsterdam. Haar missie bestaat er uit om stereotypen over ICT te ontkrachten. “ICT is meer dan enkel coderen én het is zeker niet alleen voor mannen. Deze prijs van ‘Jonge ICT Dame van het Jaar’ bevestigt dat idee, het is daarom een grote eer om deze te mogen ontvangen.” Julie kreeg de award aangeboden tijdens het jaarlijkse evenement ‘She goes ICT’ van het vakblad Data News.

Met haar nieuwe titel wil Julie zich inzetten voor initiatieven die digitale vaardigheden, gericht op de arbeidsmarkt, stimuleren. Zo zet ze haar schouders onder ‘KIKS’, gefocust op artificiële intelligentie, en het ‘Young Potentials Boost Camp’. “Ik heb enorm veel geleerd van mijn mentors doorheen de jaren, en wil anderen graag een gelijkaardige ervaring bieden. Het belangrijkste is toch om een job te kunnen beoefenen waardoor je gepassioneerd bent.”