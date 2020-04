Julie’s House start voorzichtig weer op

Erik De Troyer

08 april 2020

17u24 0 Gent Voor wie al eens graag een lekker stuk taart eet is er goed nieuws. Julie’s House, het bekende Gentse gebakhuis start opnieuw een klein beetje op. “Ik heb wel even een ‘klopke’ gekregen door heel deze crisis. Het komt er voor iedereen op aan om te proberen positief te blijven en dus ben ik opnieuw taarten beginnen bakken, op mijn eentje. Het is een beetje zoals vroeger tijdens de beginjaren”, legt Julie Stampaert uit.

“Voorlopig open ik enkel op zaterdagvoormiddag onze winkel aan de Elisabethlaan voor afhalingen. Het assortiment is ook beperkt. We hebben een Afternoon Tea pakket voor Pasen, en een cadeaupakket speciaal voor de dag van de medewerker op donderdag 16 april en een selectie taarten en gebakjes. Daarna zijn we elke zaterdag open voor afhalingen. We leveren tegen betaling ook aan huis. Dan houden we natuurlijk ruime afstand en verwittigen 5 minuten op voorhand.”

Bestellen kan hier