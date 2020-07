Judoschool in Merelbeke sluit de deuren voor onbepaalde duur Jill Dhondt

31 juli 2020

14u45 0 Gent De 280 leden van de Judoschool in Merelbeke blijven de komende weken nog even thuis. Het bestuur besliste naar aanleiding van de stijgende coronacijfers om de activiteiten voor onbepaalde duur op te schorten, hoewel ze daar niet toe verplicht zijn.

De Judoschool in Merelbeke is pas twee weken geleden herbegonnen met de lessen. “We hadden alles coronaproof gemaakt en volgden de regels nauwgezet op”, zegt hoofdtrainer Dirk De Maerteleire. “De trainingen verliepen in bubbels en de cafetaria bleef gesloten. Tot we zagen dat de cijfers weer negatief aan het evolueren waren. Het hoofddoel van judo is nog steeds voorspoed en welzijn brengen in de samenleving. We wouden dat motto respecteren en besloten daarom om onze werking terug te schroeven en af te wachten.”

De Judoschool is nu gesloten voor onbepaalde duur. Het bestuur hoopt zo snel mogelijk weer te starten, maar enkel op een manier die ze verantwoord vinden. “We hopen eind augustus er weer in te vliegen met de kinderen, maar dat hangt af van de cijfers op dat moment. Voor de volwassenen is het nog koffiedik kijken. Het moet wel duidelijk gezegd worden: deze beslissing is geen tegenreactie tegenover de maatregelen of anderen. We hebben ze puur voor onszelf gemaakt.”