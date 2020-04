Joy opent haar eetzaak in het midden van de coronacrisis: “De liefde voor koken, heb ik van mijn oma’s meegekregen” Jill Dhondt

20 april 2020

17u18 0 Gent Joy Dhondt (28) opende vandaag haar gloednieuwe zaak ‘yvon en agnes’, middenin de coronacrisis, in het hart van de Dampoort. Als de maatregelen voorbij zijn, kan je ter plaatste genieten van een voedzame, verse lunch in een gezellig kader. Tot dan focust Joy op afhaal en levering, zonder in te boeten qua smaak. “Niemand wou dat de coronacrisis gebeurde, maar ik vind het wel mooi hoe het ondernemers aanzet om creatief te zijn.”

Haar liefde voor koken kreeg Joy mee van haar grootmoeders, naar wie ze de zaak vernoemde. “Dat wil niet zeggen dat ik grootmoeders keuken maak, maar wel dat ik hun waarden rond koken meeneem. Bij mijn oma Yvon stonden gezonde, verse producten centraal, vandaar mijn focus op huisbereid, voedzaam en vers. Van mijn oma Agnes heb ik het gevoel voor tafelen, voor ‘soigneren’ zoals zij zou zeggen, meegekregen.”

Sfeerbeheer

Volgens haar website opende Joy geen restaurant, geen koffiebar, geen afhaalzaak, maar een ‘deli’. “Dat kan je vertalen als een plaats waar je delicatessen kan afhalen, maar ook ter plekke kan opeten”, zegt ze aan de telefoon. Maar hét cruciale ingrediënt van een deli is sfeer. Je hebt veel afhaalzaken in Gent waar je kan blijven eten, maar die ongezellig zijn, net omdat ze focussen op afhaal. In een deli kan je afhalen, maar ook gezellig blijven zitten. Het gaat om meer dan wat er op je bord gebeurt.”

Joy leerde het concept van een deli kennen toen ze in Londen woonde. “Er zijn al een paar deli’s in Gent, maar niet iedereen noemt zich zo. Ikzelf vind het een heerlijk concept om naartoe te gaan als klant. Als je tijd hebt, kan je er blijven plakken. Heb je geen tijd, dan haal je af, zonder in te moeten boeten aan smaak. Lunch halen in de Dampoort, maar ook daarbuiten, betekent vaak broodjes, pita of frietjes. Een voedzame lunch, waar je kan naar uitkijken, ontbreekt nog volgens mij.”

Voedzaam, volle smaken, vers

Op de kaart van ‘yvon en agnes’ staan telkens vier gerechten: twee seizoenspecials en twee weekspecials. De seizoenspecial blijft, zoals de naam het zegt, het hele seizoen door beschikbaar. De weekspecials daarentegen veranderen elke week. Daarbovenop kan je enkele extra’s bestellen: limonade, granola, gazpacho en chocolate chip cookies, telkens huisgemaakt en vers. “De rode draad is voedzaamheid en smaak, en dan bedoel ik smaakvol voor meerdere zintuigen. Het moet goed smaken, maar ook lekker ruiken, en er goed uitzien.”

Als het gaat om het type keuken, is er minder eensgezindheid. Joy tovert Aziatische, Midden-Oosterse en Vlaamse gerechten uit haar hoed. “Ik heb enorm veel inspiratie opgedaan toen ik drie maanden door Azië trok. Vooral de smaken en eetcultuur van Japan zijn me enorm bijgebleven. Ik herinner me een boerin, waar we even bij gewoond hebben. Zij heeft me haar recepten letterlijk met handen en voeten uitgelegd. Deze en andere ervaringen van overal komen terug in mijn eten. Die mix van inspiraties past bovendien goed bij de buurt, die ook zeer eclectisch is.”

Corona-creatief

Joy was al bezig met de opstart van haar nieuwe zaak in januari. Toen was het plan nog om enkel lunches te bereiden en ’s avonds kookworkshops te organiseren. Door de coronacrisis werd de jonge Gentse echter verplicht om creatief te zijn. “Veel mensen, zoals zorgverleners, hebben weinig tijd om naar de winkel te gaan, of staan voor lege rekken. Anderen zijn het beu om zelf te koken. Daarom heb ik besloten om tijdens de crisis ook avondeten te bereiden en leveringen te organiseren. Voorlopig kan leveren enkel binnen Gent, maar als er daarbuiten veel vraag is, kan ik overwegen om de radius uit te breiden.

Bestellen kan via de website van ‘yvon en agnes,’ of door langs te komen in de Dendermondsesteenweg 39.