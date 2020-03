Jouw plant op de Floraliën? Organisatie zoekt ‘plantjes met een verhaal’ Sabine Van Damme

06 maart 2020

10u29 0 Gent De Gentse Floraliën tellen af naar de nieuwe editie, die loopt van 1 tot en met 10 mei dit jaar. Om het Gentse karakter van deze internationale bloemententoonstelling te benadrukken, wil de organisatie de Gentenaars betrekken. “We zijn op zoek naar plantjes met een straf verhaal”, luidt het.

Bloemen- en plantenliefhebbers die graag hun eigen ‘huisplant’ tentoon stellen op de wereldvermaarde Floraliën, krijgen dit keer hun kans. Doorgaans komen enkel siertelers en bloemschikkers-met-naam een plek op de Floraliën, maar nu mag dus iedereen meedoen. “Wij zijn nog op zoek naar enkele ‘sterren’ voor op de Floraliën 2020”, zegt Bart Vandesompele, die instaat voor de communicatie rond het evenement. “Mensen die een plant(je) staan hebben met een straf verhaal of een leuke anekdote erbij, mogen zich melden. Ze kunnen een foto van de plant, met her verhaal in maximum 12 regels, mailen naar info@floralën.be. En misschien wordt hun plantje dan tentoongesteld voor de hele wereld.”

De hele wereld, behalve China dan. Want de Chinese deelnemers hebben – omwille van corona – massaal afgezegd voor de Floraliën. “Jammer, maar geen probleem”, zegt Vandesompele daarover. “We hebben een wachtlijst met kandidaten die willen deelnemen. We moeten dus zeker niet inboeten aan internationaal karakter.” Het wordt sowieso een spannend jaar voor het vijfjaarlijkse sierteeltevenement. Editie 2015 leed zware verliezen, onder meer door de terreurdreiging toen. Het bestuur vond intussen een nieuwe adem en een nieuw elan. Nu zou corona wel eens roet in het eten kunnen gooien, al hoopt uiteraard iedereen dat het niet zover komt.

De Floraliën gaan door in het ICC, de Floraliahal en het Kuipke in het Citadelpark.