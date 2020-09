Joran Triest (RC Gent): “Unieke kans in de beker” Dominique Lampo

16 september 2020

20u21 6 Gent RC Gent vat het seizoen aan met een behoorlijk gewijzigde ‘look’. Joran Triest is één van de nieuwe gezichten bij de Ratjes en met twee doelpunten in de eerste bekeropdracht tegen FC Saint-Josse en één tegen ex-club VW Hamme speelde hij zich al in de kijker. Hij hoopt opgelapt te raken voor het niet onbelangrijke bekerduel bij eersteprovincialer Blankenberge.

“Ik ondervind wat hinder en loop nog eens langs bij de kinesist om te zien of ik kan spelen of niet. Maar feit is dat het wel een duel is om naar uit te zien. Het is een unieke kans om de vierde ronde van de Beker van België te halen en daar een leuke tegenstander te loten. Makkelijk wordt het niet, want Blankenberge is toch zo’n beetje de revelatie in deze Croky Cup en onderschatting valt te vermijden. Voor trainer Jannes Tant is het sowieso een bijzondere wedstrijd. Hij woont op wandelafstand van het veld en kent heel wat mensen binnen die club. Ik vermoed dat hij ook wel gebrand is op een derde bekerzege op rij.”

Lange bal

Triest is een jeugdproduct van Lokeren. De voorbije twee seizoenen stak hij in het shirt van VW Hamme. Hij heeft het gevoel dat hij in Gent beter tot zijn recht zal komen. “In Hamme was het niet altijd makkelijk. Het was knokken tegen het behoud en dan wordt het als spits toch een stuk moeilijker. Als ploeg moesten we wel vaker voor de lange bal kiezen en dat maakte er mijn opdracht niet makkelijker op. Ik maakte ook de overstap van het voetbal bij de jeugd en bij de beloften van Lokeren naar echt mannenvoetbal en dat vroeg ook wel wat tijd. Ik pikte al bij al mijn doelpuntjes wel mee, al vond ik dat ik qua efficiëntie nog stappen moest zetten.

Goed gevoel

Triest miste zijn start bij RC Gent niet. Hij hoopt zich nuttig te maken voor de club. “Het type voetbal dat RC Gent op de mat wil brengen ligt me wel. Ik ben een spits die er probeert te zijn ‘in the box’, maar ik probeer ook te kaatsen en mijn rol in de opbouw te spelen. Het deed me wel deugd om direct de weg naar het doel te vinden. Ik heb hier best wel een goed gevoel. Nochtans kende ik mijn nieuwe ploegmaten nauwelijks. Samuel Davies kende ik van op de universiteit en Elewaut en De Backer bleven me als spelers wel bij. Dat was het. Ik voelde me evenwel meteen goed in de groep. En de trainingen onder Jannes Tant zijn heel gevarieerd. In Hamme speelden we twee jaar geleden heel wat wedstrijden tegen ploegen uit Limburg en ook qua tegenstanders wordt de competitie een stuk attractiever voor mij.”