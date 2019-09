Joost Arijs is beste chocolatier van Vlaanderen: “We gaan gewoon op hetzelfde elan verder” Sabine Van Damme

30 september 2019

18u17 4 Gent Nadat hij in 2012 al door Gault & Millau verkozen werd tot Beste Patissier van het land, heeft diezelfde organisatie Joost Arijs zonet uitgeroepen tot ‘Beste Chocolatier van Vlaanderen’. Een hele eer voor de Gentenaar, die zelf niet aanwezig was bij de uitreiking.

Gaul t& Millau geeft opnieuw een aparte gids rond chocolade uit, op vraag van velen. Voor de ‘Gault &Millau’s Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg’ is een meer dan uitgebreide selectie gemaakt, en 88 chocolatiers in België en het groothertogdom Luxemburg hebben de selectieproeven met vlag en ‘garde’ doorstaan. Deze chocolatiers zijn samen goed voor meer dan 130 winkeladressen. In vergelijking met de uitgave van vorig jaar zijn er in de nieuwe versie meer dan 20 nieuwe adressen opgenomen. “De lijst is niet exhaustief of volledig, en dat kan moeilijk anders als je weet hoeveel ambachtelijke chocolaterieën er de laatste jaren zijn geopend”, klinkt het bij Gault & Millau. “Maar ze geeft een exclusieve selectie van de beste chocolatiers uit onze diverse degustaties.”

Ik had het niet verwacht. In de gids wordt melding gemaakt van mijn macadamiapraline, met karamel en een macadamianoot. Maar of dat nu onze beste praline is? Wij proberen ons volledige assortiment lekker te maken Joost Arijs

Drie chocolatiers – één uit Vlaanderen, één uit Wallonië en één uit Brussel, want we blijven nu eenmaal ‘België’ – kregen de titel ‘Chocolatier of the Year’. In Vlaanderen gaat die titel naar Gentenaar Joost Arijs. Die was niet aanwezig bij de uitreiking in Antwerpen, omdat hij een demonstratie had in Charleroi. “Maar uiteraard ben ik zeer vereerd met de titel”, lacht hij. “Ik had het niet verwacht. In de gids wordt melding gemaakt van mijn macadamiapraline, met karamel en een macadamianoot. Maar of dat nu onze beste praline is? Die is uiteraard lekker, maar wij proberen ons volledige assortiment lekker te maken. We zetten met ons 8-koppige team elke dag ons beste beentje voor.”

Audi vol pralines

Arijs opende in mei 2011 zijn zaak in de Vlaanderenstraat. In maart 2015 opende een tweede zaak in Antwerpen, maar die werd vorig jaar gesloten. De uitvalsbasis is en blijft Gent, en er is ook een webshop. Arijs zit nooit om een stunt verlegen. Zo maakte hij bijvoorbeeld een EK-taart, en plakte hij eens een Audi TT vol pralines. “Maar deze titel winnen vind ik een stunt op zich”, zegt hij. “Al zal dit voor mij en mijn team niks veranderen. Het is een erkenning voor wat we het voorbije jaar gedaan hebben, en we gaan gewoon op hetzelfde elan verder. We blijven onze visie behouden, en doen waar we ook vandaag al mee bezig zijn. Elk product dat we maken, maken we zo goed mogelijk.”

Arijs verdiende zijn strepen als patissier bij Hof van Cleve, en werkte ook bij de patissiers Mahieu in Woluwe en Ducobu in Waterloo. Zijn patisserie-opleiding volgde hij bij Ter Groene Poorte in Brugge. De gids voor Chocolatiers 2020 telt 68 pagina’s en kost 9,95 euro via shop.gaultmillau.be (gratis verzending). De selectie staat online op www.gaultmillau.be en op www.chocolatierpatissier.be.