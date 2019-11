Joods monument krijgt jaar lang videobewaking Erik De Troyer

17 november 2019

12u55 4 Gent Het Michael Lustigmonument aan de Lindelei krijgt binnenkort videobewaking. Dat heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) aangekondigd tijdens een protestactie naar aanleiding van de beschadiging van het monument.

Het monument kreeg sinds de onthulling in 1998 al vijf keer bezoek van vandalen. De laatste keer was onlangs nog tijdens de herdenking van de Kristallnacht. “We weten niet wat de drijfveren waren. Indien dit het effect is van gebrekkige historische kennis, dan vragen we de daders om zich kenbaar te maken om de schade te herstellen. Als dit een daad van racisme is, vragen we dat de daders strafrechtelijke verantwoording afleggen”, aldus Alain Bloch. “We kunnen hier niet onverschillig bij blijven. We moeten duidelijk maken: zo ver en niet verder.”

Uit protest werd het monument tussen nadarhekken geplaatst met erboven de boodschap: ‘Ze werden reeds vermoord’.

Burgemeester De Clercq beloofde maatregelen. “Het park krijgt betere verlichting en aan het monument komt een plakkaat om de betekenis van het monument te duiden. De politie zal ook extra waakzaam zijn. We hebben afgesproken dat het komende jaar een camera het monument zal bewaken. Wie aan dit monument raakt, raakt aan het hart van de stad. Het staat symbool voor de samenleving in onze stad.”

Op de herdenking waren zo’n 150 aanwezigen.