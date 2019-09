Jongerenbendes op de vuist aan het Rabot: politie extra alert Jeroen Desmecht en Wim Naert

28 september 2019

20u37 8 Gent De Gentse lokale politie is dit weekend extra alert voor afgesproken knokpartijen tussen jongerenbendes. Vandaag (zaterdag, red) vonden in de buurt van het Rabot twee incidenten plaats waarbij meerdere jongeren betrokken waren. De politie hield vier personen bestuurlijk aan.

Politie-inspecteurs kwamen onder andere in de Gebroeders de Smetstraat en in de Doornzelestraat tussenbeide bij een vechtpartij. Op laatstgenoemde locatie hielden ze vier jongeren bestuurlijk aan. Het gaat om zeer jonge onruststokers: van tieners tot meerderjarige adolescenten.

Meer patrouilles

“Geruchten over mogelijke conflicten bereikten eerder deze week al onze diensten”, klinkt het bij de Gentse Flikken. “We hebben onze patrouilles voor dit weekend daarom opgevoerd. Zowel de persmagistraat van het Oost-Vlaamse parket als de burgemeester zijn op de hoogte. Een bevoegd commissaris volgt de situatie ter plaatse nauw op.”

Moest het alsnog uit de hand lopen, kunnen nog bestuurlijke aanhoudingen (opsluiting van twaalf uur) en ook gerechtelijke aanhoudingen volgen. Voorlopig lijkt de angel uit het conflict gehaald, al is er wel meer (jong) volk op straat. “Het belangrijkste is daarom dat we zichtbaar aanwezig blijven in het straatbeeld. Zo ontmoedigen we eventuele nieuwe escalaties”, besluit de lokale politie.