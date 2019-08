Jongeren met en zonder beperking samen op kamp in Tinnenpot Sabine Van Damme

09 augustus 2019

17u47 5 Gent Iedereen is anders, en toch zijn we allemaal gelijk. Dat is zowat het denkpatroon bij de kampjes van De Kleine Garnaal en de Roste Kat. Voor het vijfde jaar op rij al komen hier ‘kinderen’ van 6 tot 66 jaar, met en zonder beperking, samen op kamp. Met als kers op de taart: een geweldige show.

Vroeger was er het festival ‘Rock for Specials’, bij De Kleine Garnaal en De Roste Kat hebben ze daar Rock with Specials van gemaakt. Zestien ‘kinderen’ – de oudste is 42 – hebben er samen een geweldige show gegeven in het Tinnenpottheater, waarin ze optredens naspeelden van K3 tot Rammstein.

Eva Decaluwé, Astrid Van Ingelgom, Jeroen Verpoest en Sarah Verstraete begeleidden het kamp. Eva Decaluwe had vroeger de organisatie ‘De Kleine Garnaal’, waarbij ze beeldende kunst aanleerde aan kinderen met een beperking. Astrid Van Ingelgom had – volledig los daarvan – ‘De Roste Kat’, waarin ze theater speelde met tieners. Toen beide organisaties toevallig op hetzelfde moment in Tinnenpot zaten en de organisatoren aan elkaar werden voorgesteld, volgde al snel de klik. En zo werd ‘De Kleine Garnaal en De Roste Kat’ geboren.

“Het is nu al het vijfde jaar dat we hier in Tinnenpot een kamp geven”, vertellen de organisatoren. “We hebben dit keer zestien deelnemers. We zorgen dat er altijd een mooi evenwicht zit tussen jongeren met en zonder beperking. Meedoen kan vanaf het eerste leerjaar, 6 jaar dus. En we behandelen iedereen gelijk, als één groep. Er wordt niemand voorgetrokken, er wordt niks aangepast, ook de thema’s niet. Dit jaar was ons thema ‘festival’. Dat vindt iedereen leuk.”

“De beperkingen op zich zijn hier nooit een onderwerp van gesprek. De eerste dag zijn er altijd kinderen die grote ogen trekken. De derde dag herinneren ze zich zelfs niet meer waarom ze dat deden. Ze leren elkaar kennen, lachen met elkaars grappen, en – opvallend – ze gaan spontaan elkaar helpen en voor elkaar zorgen. In twee richtingen. Dat is échte inclusie.”

De Kleine Garnaal en De Roste Kat heeft elke maand één zondag een activiteit, waarvoor afzonderlijk kan ingeschreven worden. Er zijn een 40-tal deelnemers die geregeld terugkomen. In de zomer is er een kampweek in Tinnenpot. Die werd gisteren afgesloten met een schitterende voorstelling voor ouders en vrienden. De deelnemers speelden op schitterende wijze een festival na. Van Rammstein tot K3, ze deden het allemaal.

Alle info op de Facebookpagina van De Kleine Garnaal en De Roste Kat Theatermakers.