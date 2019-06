Jongeren helpen groendienst en Ivago om zwerfvuil te ruimen in Keizerpark Yannick De Spiegeleir

19 juni 2019

17u31 42 Gent In het Keizerpark in Gentbrugge hebben jongeren woensdagnamiddag samen met medewerkers van de stedelijke Groendienst en Ivago de handen uit de mouwen gestoken om zwerfvuil te ruimen.

“Door hen mee te betrekken in deze opruimactie willen we de jongeren stimuleren om mee de omgeving net te houden. Zo krijgen ze voor een deel mede-eigenaarschap over het park waar ze vaak vertoeven”, zegt schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen). “We maken ook een groepsfoto van iedereen die vandaag meehelpt en die zal opgehangen worden als extra motivatie." De jongeren gingen aan de slag met grijpers en leerden de medewerkers die het park proper houden beter kennen.