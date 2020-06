Jongeren beschrijven hun dromen en toekomstperspectief in brievenboek Jill Dhondt

17 juni 2020

11u00 1 Gent Dominique Willaert, artistiek leider van Victoria Deluxe, schreef een brief aan 25 jongeren die hij op het werk leerde kennen. Die twintigers schreven vol enthousiasme een brief terug, met een beschrijving van hun eigen dromen en bevindingen. Het brievenverkeer werd gebundeld in één boek met de naam ‘Laten we beginnen’.

Dominique vroeg zich af hoe de jongeren van vandaag zich tot de wereld verhouden. Hij daagde 25 twintigers uit om hun ideeën en alternatieven op te schrijven, en dat deden ze ook. Ze kropen gretig in hun pen en deelden hun dromen en perspectieven op de toekomst. Het resultaat is een brievenboek dat leest als een open dialoog over de wereld van nu en morgen. Aan het woord is onder andere Nawel Kalbi (23), die zich afvraagt hoe we meer in het nu kunnen leven. Bilal Azzaoui (29) vertelt over de problemen die hij had op school, en stelt het huidige onderwijssysteem voor als een schoen die niet voor iedereen past.

De jongeren delen allemaal hun eigen verhalen, dat vaak gaan over discriminatie op basis van hun uiterlijk, gender, geloof. Ze vertellen over ervaringen die aan de basis liggen voor hun specifieke kijk op de wereld. Het boek is dan ook een pleidooi voor meer gelijkheid en rechtvaardigheid. Niet morgen, maar nu. Laten we beginnen.”

Het boek is vanaf 22 juni te koop voor 20 euro.