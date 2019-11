Jongeman onderkoeld na duik in vijver Citadelpark Didier Verbaere

08 november 2019

21u46 0 Gent Een jongeman van 29 raakte vrijdagavond omstreeks 19 uur onderkoeld na een duik in de vijver van het Citadelpark in Gent.

De man uit Ronse was na een afspraak in Gent op weg naar het station toen hij de vijverplanten verkeerdelijk voor gras aanzag. Hij stapte pardoes in het ijskoude water en ging kopje onder. Drijfnat en onderkoeld zocht hij hulp in de naburige lerarenopleiding van de HoGent in de Karel Lodewijk Ledeganckstraat waar de conciërge de man in de gangen aantrof. De huisbewaarder belde de hulpdiensten die de onderkoelde man naar het ziekenhuis brachten. Daar kon hij bekomen van zijn duik in het water.