Jongeman die als vrijwilliger werkt ontkent diefstal in zwembad Rozebroeken Dylan Vermeulen

09 oktober 2020

11u18 0 Gent Een jongeman wordt ervan verdacht een rugzak gestolen te hebben in zwembad Rozebroeken in Sint-Amandsberg. In die rugzak zat ook een portefeuille waar 105 euro uit verdwenen is. De jongeman was op het moment van de feiten aan het werk als vrijwilliger en ontkent de feiten: “Ik zocht iemand aan wie ik de rugzak kon afgeven, maar vond niemand”.

De Gentse student bleef als vrijwilliger als laatste over van de groep. Op een gegeven moment merkte hij op dat er een rugzak was achtergebleven in een slecht afgesloten locker. Op de camerabeelden is te zien dat de jongeman de rugzak uit de locker haalt en ermee weg stapt.

Volgens de jongeman was hij op zoek naar iemand van de balie om de rugzak aan af te geven, maar vond hij niemand. “Op de camerabeelden is inderdaad te zien dat jij rondloopt met de rugzak. Maar vervolgens is ook te zien dat jij met de rugzak in een kleedkamer gaat, terwijl jij al volledig omgekleed was”, merkte de rechter op.

De jongeman antwoordde dat hij zijn jas nog moest aandoen en daarom terug in de kleedkamer ging. Hij nam volgens hem de rugzak inderdaad mee naar de kleedkamer, maar heeft die daar onaangeroerd achtergelaten.

De procureur vorderde een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 800 euro. Op 29 oktober staat het vonnis gepland.