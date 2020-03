Jongeman beklimt standbeeld

op Vrijdagmarkt, valt en breekt been Wouter Spillebeen

05 maart 2020

17u52 0 Gent Een jongeman die deze middag op het standbeeld van Jacob van Artevelde op de Vrijdagmarkt klom, is van het beeld gevallen en gewond geraakt. “Het is op zich niet verboden, maar wel ten stelligste af te raden”, volgens de Gentse politie.

Iets na 14 uur kreeg de politie de opvallende oproep binnen. Een jongeman was op het standbeeld in het midden van de Vrijdagmarkt geklommen. Iets later viel hij er weer af. “Hij is zijn evenwicht verloren”, klinkt het bij de politie. “Er waren geen andere personen bij betrokken. De persoon is met een complexe beenbreuk overgebracht naar het ziekenhuis.”

Op een standbeeld klimmen is volgens het politiereglement niet verboden, maar ook niet erg verstandig. “We kunnen er bijvoorbeeld geen GAS-boete voor uitschrijven, maar het is wel ten stelligste afgeraden om op een standbeeld te klimmen. Zeker nu met de regen, de standbeelden zijn vuil en glad. Bovendien is de jongeman al genoeg gestraft.”