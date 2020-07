Jongeman (22) die moeder en zus afsloeg in dronken bui wordt geïnterneerd Wouter Spillebeen

29 juli 2020

18u46 0 Gent De rechtbank heeft besloten om een jonge Gentenaar te interneren nadat hij in een dronken bui zijn moeder en zijn zus klappen gaf. Het is niet de eerste keer dat de jongeman zich schuldig maakt aan dergelijke feiten.

De 22-jarige man kwam stomdronken het huis van zijn moeder binnen nadat hij al zijn betaalkaarten was verloren in de Overpoort. Hij vroeg aan zijn moeder of hij geld kon storten op de rekening van zijn minderjarige zus, zodat hij daarmee geld zou kunnen afhalen. De bezorgde moeder had door dat haar zoon niet in een opperbeste staat was, dus ze weigerde. Intussen kwam ook de zus thuis. Er ontstond een discussie die ontaardde in geweld. De jongeman deelde klappen uit aan zijn zus en zijn moeder. De minderjarig zus belandde in het ziekenhuis met een hersenschudding en de moeder hield er gebroken ribben aan over.

In de rechtbank betuigde de beklaagde zijn spijt, maar het was niet de eerste keer dat hij zich gewelddadig opstelde tegenover zijn familie. “Middelenmisbruik is een rode draad in zijn leven”, volgens de advocaat van de verdediging. De man zou zelf al contact gezocht hebben met organisaties die hem kunnen helpen, maar de rechtbank wil daar nog verder in gaan. Het Openbaar Ministerie vroeg de internering en daar ging de rechter vandaag op in omdat de man volgens de rechter niet voor zichzelf kan instaan.