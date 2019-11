Jonge vrouw getuigt over ongewenste aanrakingen: “Ik heb zijn hand nog heel lang op mijn bil gevoeld” Wouter Spillebeen

22 november 2019

16u35 0 Gent Een jonge vrouw heeft vandaag in de rechtbank getuigd over hoe ze in de zomer van vorig jaar aangerand werd in de fietsenstalling onder de Sint-Michielsbrug in het centrum van Gent. Een man stak zijn hand onder haar rok toen ze de trap op stapte richting de McDonald’s.

“Ik heb nadien nog heel lang zijn hand op mijn bil gevoeld”, vertelde het slachtoffer in de rechtbank. Ze hoopte dat de aanrander aanwezig zou zijn om haar boodschap te horen, maar de man heeft geen vast adres en kon niet opgeroepen worden. “Niemand moet aan ons zitten als we dat niet willen. Het is helemaal niet oké. Ik vind het belangrijk dat ik hiervoor een klacht indien, want waar stopt het anders?”

De jonge vrouw werd betast door de beklaagde in de fietsenstalling onder de Sint-Michielsbrug. Toen ze de trap op wilde stappen om de stalling te verlaten, stonden de man en zijn kompaan onderaan de trap. Ze manoeuvreerde zich tussen de twee, maan voelde ineens een hand onder haar rok gaan. Daarop draaide ze zich om en confronteerde ze de twee, die duidelijk niet onder de indruk waren. “Als je ons respect wil, moet je dat verdienen”, reageerden ze. Later die dag stapte de vrouw naar de politie om klacht neer te leggen. Aan de hand van camerabeelden werden de mannen geïdentificeerd.

Impact

“De man ontkende bij het eerste verhoor, maar wanneer hij de beelden zag, zong hij een toontje lager”, duidde de advocaat van het slachtoffer. “We willen duidelijk maken dat dit ongehoord en respectloos is, maar nu zal de boodschap jammer genoeg moeilijk bij hem overkomen. Het was een heel warme dag en veel dames droegen een kleedje, dus zijn positie onderaan de trap zal niet toevallig gekozen zijn. De impact voor de slachtoffers is heel groot.”

Omdat de beklaagde niet aanwezig was, kon hij geen repliek of verklaring voor zijn daden geven. De procureur vorderde een celstraf van tien maanden. Op 20 december spreekt de rechter zijn straf uit.