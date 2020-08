Jonge kunstenaars bezetten tuinen van Gentbruggenaren Jill Dhondt

03 augustus 2020

18u26 0 Gent Enkele jongeren die net afstudeerden van het KASK stellen hun werk met trots tentoon in tien Gentbrugse tuinen, verbonden via een wandel- en fietsroute. Voor de opening van hun openluchttentoonstelling gaven ze vanop afstand uitleg over hun werken.

Vijf studenten beeldhouwkunst aan het KASK konden door de coronacrisis geen gemeenschappelijke ateliers of eindtentoonstelling houden. Wel kregen ze de kans van tien Gentbruggenaren om hun tuin te gebruiken als tijdelijke exporuimte. De jonge kunstenaars stippelden een route uit zodat toeschouwers van tuin naar tuin kunnen stappen of wandelen om de werken te bewonderen.

Speciaal voor de opening van de originele exhibitie, nam elke beeldhouwer plaats bij één van hun werken om vragen te beantwoorden. “Het leuke aan deze tentoonstelling is dat we dicht bij de mensen komen”, zegt initiatiefneemster Hannah Hoebeke. “Door in voortuinen tentoon te stellen, maken we tijdelijk deel uit van het weefsel van de wijk. We hopen dan ook op veel nieuwsgierige passanten.”

De route van de expo staat op de Facebookpagina van Kunst komt uit kot. De beelden staan er nog tot en met 10 augustus.