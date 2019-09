Jonge knokkers riskeren cel- en werkstraf na verschillende vechtpartijen: “Hij deed zijn jas uit, ik sloeg uit reflex” JDG

23 september 2019

14u40 9 Gent Neuzen breken, naar het gezicht schoppen en wel zeer korte lontjes: het openbaar ministerie schetste geen fraai beeld van de twee jonge vechtersbazen die eind 2017 meerdere slachtoffers maakten tijdens het uitgaan. De vermoedelijke aanstoker kwam maandag niet opdagen. Hij riskeert een effectieve celstraf van 18 maanden en een geldboete van 400 euro.

Volgens het parket waren de mannen betrokken bij vier verschillende vechtpartijen in en rond het Gentse. Op een fuif in Lovendegem (nu Lievegem, red.) deelden ze raken klappen uit aan een eerste slachtoffer. Die kwam naar eigen zeggen enkel tussenbeide wanneer twee dames met elkaar in de clinch raakten. Door de aanval van de twee beklaagden belandde hij in het ziekenhuis met gebroken tanden en een gebroken neus. De dokter bevond hem 18 maanden werkonbekwaam.

Dat conflict kreeg begin november 2017 een staartje op een andere fuif, deze keer in Lochristi. Vrienden van het slachtoffer spraken de daders aan op het vorige incident. “Volgens onafhankelijke getuigen gingen de twee zonder zichtbare uitlokking meteen op de vuist. Nadien schopte de eerste beklaagde nog een tijdlang na, toen zijn ‘tegenstander’ al op de grond lag”, aldus de openbare aanklager. “Er zou bovendien ook een mes zijn getrokken.”

Twee vechtpartijen in de Overpoortstraat

Ook in de Gentse Overpoortstraat maakten de mannen de buurt onveilig. “Volgens de eerste beklaagde verkocht het slachtoffer racistische praat, waarna hij hem een kopstoot uitdeelde”, gaat de procureur verder. “Hij geeft de feiten telkens toe, maar schuift de verantwoordelijke altijd af op een ander.”

Op oudejaarsnacht volgde nog een vierde incident. Deze keer nadat een feestvierder de vriendin van de tweede beklaagde meermaals op haar kaak kuste. “Dat vond ik op zich niet zo erg, maar hij bleef maar rond haar plakken. Ik sprak hem aan en hij deed zijn jas al uit. Ik sloeg uit reflex”, reageerde de twintiger al snotterend op het einde van het proces. “Ik besef dat ik in fout was en ben ondertussen een andere weg ingeslagen.”

Werkstraf niet uitgevoerd

Het hof van beroep legde de eerste beklaagde in 2018 nog een werkstraf van 120 uur op. “Daar veegde hij zonder schroom z’n voeten aan. Hij heeft van die straf niets uitgevoerd. Het leverde hem onlangs nog een enkelband op”, weet de openbare aanklager, die een effectieve celstraf van 18 maanden en een geldboete van 400 euro vordert. De tweede beklaagde heeft nog een blanco strafblad. Hij riskeert een werkstraf en een geldboete van 400 euro.