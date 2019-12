Jonge holebi’s in elkaar geslagen in Gent, politie zoekt daders via camerabeelden Yannick De Spiegeleir

29 december 2019

22u27 514 Gent Nabij de Sint-Baafskathedraal kregen twee jongeren zaterdagnacht rake klappen te verwerken. In een open brief op sociale media schrijft één van hen de gebeurtenissen van zich af. “Gent, de meest open-minded stad van Vlaanderen. Een links bastion waar iedereen zichzelf mag zijn. Dachten we. Tot we in elkaar geslagen werden omdat we onszelf wilden zijn.” De Gentse lokale politie voert een onderzoek naar de feiten.

De feiten gebeurden rond 3 uur aan de Sint-Baafskathedraal in het centrum van Gent, zegt het slachtoffer. De twee jongens waren op weg naar huis na een avondje stappen. Ze verklaarden dat ze aangevallen werden door drie mannen. Ze kregen klappen in het aangezicht.



“Wij met z’n tweeën, op weg naar huis na een avondje stappen. Zij met z’n drieën, duidelijk op zoek naar geweld. Wij op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment. Zij op stap met de verkeerde intenties”, schrijft Nick Braekevelt in een open brief.

Zowel Nick als zijn vriend werd met ernstige verwondingen op het AZ Sint-Lucas binnengebracht. Nick heeft bloeduitstortingen in het gelaat. Zijn vriend liep een neusbreuk en verschillende kneuzingen in het gelaat op en verloor een stuk van een tand.

Daders zijn spoorloos

De politie is een onderzoek gestart naar de feiten en is nog op zoek naar de daders, die voorlopig spoorloos zijn. Ze gaan na of er camerabeelden zijn van het incident. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen werd nog niet in kennis gesteld van de feiten.

De politie vermoedt een geval van gaybashing. “Het onderzoek loopt. De daders zijn na de feiten weggelopen richting het Zuid. Ze zijn voorlopig niet aangetroffen en we proberen hen te vinden”, zegt de lokale politie aan De Gentenaar. Politie en parket hebben voorlopig nog geen verdere informatie over de feiten.

Het is lang niet het eerste geval van gaybashing in Gent. Afgelopen zomer nog werd Toon Porrez, voormalig uitbater van de A-Pluss in de Belfortstraat, het slachtoffer van zinloos geweld.