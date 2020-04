Jonge Gentse ondernemers lanceren DIKKE MERCI-doos om zorgverleners te bedanken en jij kan daarbij helpen Jill Dhondt

07 april 2020

14u06 1 Gent BeFood, Jucy en Yugen Kombucha lanceren samen een box met gezonde maaltijden, om te bezorgen aan onze hardwerkende zorgverleners. Hoe meer geld er ingezameld wordt, hoe meer zorgverleners een doos mogen verwachten.

In de DIKKE MERCI-box zitten twee bereide maaltijden, twee blikjes kombucha, een flesje versgeperst fruitsap en een extraatje.

“Duizenden dokters, verplegers en ziekenhuismedewerkers zijn op dit moment voortdurend in de weer om zieken weer op de been te helpen”, zegt Chris De Backer van Yugen kombucha. “Ze zetten daarvoor hun eigen leven en dat van hun gezin op pauze, en dat verdient een dikke, dikke merci! Een lekkere, gezonde maaltijd die ze maar even in de oven moeten steken, is een kleine attentie waarmee wij hen een groot plezier kunnen doen. Zij dragen zorg voor ons, dus laten wij ook zorg dragen voor hen.”

Eén box kost 10 euro, dat is de kostprijs van de ingrediënten, grondstoffen en verwerking. Alle andere kosten worden gedragen door BeFood, Jucy en Yugen Kombucha. Hoe meer geld er ingezameld wordt, hoe meer Belgische ziekenhuizen een levering kunnen verwachten. Het UZ Gent werd als eerste bediend, en kreeg reeds 450 boxen toegestuurd.

Steunen kan op www.dikkemercibox.be met een vrije bijdrage.