Jonge Gentenaars ontwikkelen techniek waarmee klanten mobiel kunnen bestellen en betalen op café of restaurant Jill Dhondt

06 juni 2020

09u49 0 Gent Maxim Sergeant en Johannes Gobyn gingen acht jaar geleden voor het eerst in zee, toen ze Bakeronline oprichten. Nu hun eerste project een wereldspeler is geworden, was het tijd voor een tweede: Dorst Technology. Daarmee kan je met je eigen smartphone bestellen en betalen op café of restaurant. Ideaal voor een veilige heropstart van de horeca.

“Gisteren is ons tweede kind geboren”, glundert Maxim. “Deze keer hebben we Filip Vanheusden en Dirk Ketele van Xenia Services aan boord gehaald.” Met Dorst Technology kunnen klanten bij een horecabezoek met hun smartphone bestellen en betalen. Hoe werkt het precies? “Er zal een QR-code aangeduid staan op tafel. Die kan je scannen met je smartphone, waarna een menukaart van het restaurant of café verschijnt. Daarop kan je meteen jouw keuze doorgeven en betalen, zonder een app te moeten downloaden. De bestellingen komen toe aan de bar of in de keuken, en worden aan tafel gebracht.”

De vier oprichters zien Dorst Technology als een ideale oplossing voor een veilige heropstart van de horeca. “Met onze technologie is er geen nood om fysieke menukaarten uit te delen, die anders toch continue ontsmet moeten worden. Het is niet nodig om te wachten tot de ober langskomt om te bestellen, en je kan contactloos betalen. Om de horeca tegemoet te komen, hoeven ondernemers niets te betalen tot januari 2021. Daarna betalen ze 19 euro in de maand, maar hun abonnement blijft meteen opzegbaar.”



