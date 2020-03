Jonge Gentenaar ontwerpt online escape room om de quarantaine door te komen Jill Dhondt

25 maart 2020

16u18 6 Gent Omdat hij sociaal contact miste, begon een jonge Gentenaar met het organiseren van online escaperooms. Via videochat schetst hij een kader voor de deelnemers, waarin zij kunnen zoeken naar aanwijzingen.

“Momenteel ben ik een student met veel tijd”, zegt de Gentenaar die liever anoniem blijft. “Omdat ik sociaal contact miste, en weinig leuke spelen vond online, ben ik op het idee gekomen om een online escape room op poten te zetten.” De jonge creatieveling bokste geen virtuele kamer ineen, maar wel een verstelspel waarin deelnemers puzzels kunnen oplossen. “Ik beschrijf hoe de kamer eruitziet, en zij kunnen aangeven wat ze daarin doen, zoals ‘ik woel door de aarde van de kamerplant’ of ‘ik doorzoek de papiermand’. Ik vertel hen dan wat ze vinden, of net niet.”

Per spel kunnen er twee tot drie spelers deelnemen. “Zij hoeven niet samen te wonen, ze kunnen evengoed vanuit een ander huis meedoen. Wel spelen ze een uur lang als één team.” De student heeft intussen met 15 groepen gespeeld, twee ploegjes per avond. “Ik vraag daar niets voor, dat is gewoon voor het plezier.”