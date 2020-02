Jonge Gentenaar maakt prachtig fotoboek over Gent. “Mensen kijken niet meer naar hun eigen stad” Sabine Van Damme

13 februari 2020

10u31 9 Gent Vergeet idyllische plaatjes van de Graslei of de kathedraal. In zijn boek toont Jules Dellaert (21) het echt Gent. Hij vergelijkt de stad met een menselijk lichaam, met een levend organisme, en toont prachtige details waar geen mens in dit jachtige leven op let. “Ik stel de schoonheid en de lelijkheid in vraag”, zegt hij.

Eigenlijk was het boek een deel van zijn afstudeerproject Grafische Vormgeving aan de Luca School of Arts. Maar Jules Dellaert kreeg er zoveel goede reacties op, dat hij het boek nu ook te koop aanbiedt. De eerste reeks vloog de deur uit, er is nu al een tweede druk. “Ik wilde een ode aan de stad maken”, vertelt hij. “Ik groeide zelf op in Gent, en haal veel inspiratie uit onze stad. Gent is heel gevarieerd, ik vind bijvoorbeeld de industrie indrukwekkend, bijna een stad op zich. Gent is ook bevattelijk in oppervlakte, minder groot en druk dan bijvoorbeeld Brussel.”

“Ik wilde niet zomaar een fotoboek. Ik wilde een boek over dingen in de stad waar niemand op let. En er moest een verhaal in zitten, een dubbele laag. Zo kwam ik op het idee om de stad met het menselijk lichaam te vergelijken. Een stad leeft. Elk hoofdstuk is een orgaan en alles werkt samen. Ik stond er zelf versteld van hoe alles klopte.” Jules wijdt onder meer een hoofdstuk aan graffiti, en noemt dat de tattoos en littekens van de stad. “Het is mensen aangeleerd om graffiti lelijk te vinden, behalve dan die in het graffitistraatje”, zegt hij. “Heel vaak zie je dat mensen tags verwijderen door ze te overschilderen, wat dan bijna een nieuw kunstwerk wordt. Ik stel dus schoonheid en lelijkheid in vraag. Neem nu onkruid. Dat komt en gaat en ziet er elk seizoen anders uit. Is dat lelijk?” Ruwbouw-gebouwen noemt hij het skelet van de stad, spoorwegen vergelijkt hij met de bloedsomloop, de mens is het kloppend hart. In het boek staan ook heel wat teksten, zelfs gedichten, ook van de hand van Jules. “Het doel van het boek is mensen te doen stilstaan bij wat ze elke dag achteloos voorbij lopen. Om terug echt te kijken naar hun stad, en te genieten van de kleine dingen.”

Jules studeert intussen verder, maar is intussen ook student-ondernemer. “Met een aantal vrienden hebben we een kunstencollectief opgericht, onder de naam Skeerleef. We maken alles waar we zin in hebben, van t-shirts tot prints in kader. Mijn boek wordt nu ook via Skeerleef verkocht.”

Het boek ‘Ode aan de Stad, Gent als Organisme’ kost 35 euro, en kan besteld worden via www.skeerleef.com of skeerleef@gmail.com. Wie in Gent kan afspreken om het boek op te halen, kan zo verzendkosten vermijden.