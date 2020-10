Jonge drugdealer (19) riskeert twaalf maanden cel en boete van 8.000 euro Dylan Vermeulen

12u11 5 Gent/Lokeren Een 19-jarige Lokeraar stond woensdag terecht in de rechtbank van Gent voor het verkopen van cannabis. De rechter was reageerde streng: “Je bent nog niet eens 20 jaar oud. Weet je wat de maximumstraf is voor het dealen van drugs? Vijf jaar. Dan ben je bijna 25 en dan kan je pas beginnen aan je leven.”

De jongeman zou aan een tiental klanten cannabis verkocht hebben sinds september 2019, terwijl hij zelf beweert dat hij pas begon te verkopen in maart van dit jaar. Bij die drughandel zou hij volgens de procureur een totaalbedrag van 10.975 euro verdiend hebben, dat ook verbeurd verklaard is.

De 470 gram cannabis die bij een huiszoeking is teruggevonden, is volgens de rechter ‘niet van de poes’. “Dit gaat niet langer over het eigen gebruik of het wat uitdelen aan vrienden, dit gaat echt om het puur verkopen van de drugs. Ik hoop dat je goed beseft dat je anderen de dieperik insleurt op deze manier?”

De procureur vorderde een gevangenisstraf van twaalf maanden en een boete van 8.000 euro.