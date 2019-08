Jong VLD Gent vist zwerfvuil: “iedereen vindt milieu en klimaat belangrijk” Sabine Van Damme

22u49 0 Gent 13 enthousiastelingen van Jong VLD Gent hebben 3 uur lang op de Gentse binnenwateren rondgedobberd om zwerfvuil te ruimen. “Het zicht op onze prachtige stad dat verpest wordt door zwerfvuil, dat kunnen wij niet aanzien.”

Zwerfvuil uit het water ruimen vanuit een kajak, het wordt een populaire bezigheid in Gent. Aan DOK gebeurde het al meermaals, tijdens de Gentse Feesten waagden zelfs de meisjes van K3 zich aan ‘kajak-cleaning’ in Gent. En gisteren was het dus aan Jong Vld. Hun tocht liep van de Sint-Michielsbrug tot aan de Reep en terug, en dan weer verder via het Gravensteen tot aan het Rabot, en terug. “Het was best wel een succes”, vindt voorzitter Jarno van de Voorde. We haalden vooral blik, papier en karton op. Aan het Gravensteen lag er echt veel afval. Maar we vonden ook ijzer en zelfs 2 fietsen die half uit het water staken.” Ivago had voor grijpers en vuilniszakken gezorgd en pikt die gevulde zakken ook op. “Waarom we het doen? Kajakken is leuk, en intussen zwerfvuil ruimen is meteen ook nuttig”, zegt Jarno. “Klimaat en milieu zijn belangrijk voor alle jongeren, we willen dat op deze manier mee op de agenda zetten.”