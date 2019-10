Jong Vld gaat zelf opruimen op Dendermondsesteenweg, en haalt 18 zakken afval op Sabine Van Damme

11 oktober 2019

09u33 0 Gent Omdat het motto van hun partij ‘Gewoon Doen’ is, ging een groepje Jong Vld’ers donderdagavond de Dendermondsesteenweg opruimen. Daarover was maandagavond zwaar geklaagd op het Gentse stadhuis. Ivago haalde zelf 2 sluikstorten weg, de liberalen nog eens 18 zakken afval.

Een sluikstort dat wordt gemeld via de mobiele app die Ivago twee jaar terug lanceerde, wordt in de helft van de gevallen binnen de 2 dagen opgeruimd. Maar wekelijks komen via de app om en bij de 500 meldingen binnen. En dan zijn er nog de ‘gewone’ meldingen, via telefoon bijvoorbeeld. Dan weet je meteen dat er in Gent nog steeds een sluikstortprobleem is. Dat werd maandagavond besproken op de gemeenteraadscommissie, waar specifiek de situatie op de Dendermondsesteenweg werd aangeklaagd.

“Reden genoeg om zelf de handen uit de mouwen te steken”, zegt Tristan Boedts van Jong Vld Gent. “Van Ivago hoorden we dat ze zelf al 2 sluikstorten hadden opgeruimd, maar dat er nog werk genoeg was omdat er nog geen kuisploeg was langsgegaan. Dus zijn we donderdagavond met een groep de steenweg gaan opruimen. Onvoorstelbaar wat je daar allemaal vindt. We vulden uiteindelijk 18 vuilniszakken, en hadden daarnaast ook nog een pallet, een stoel en wat andere rommel bijeen geraapt. We zijn blij dat we kunnen helpen. We beseffen uiteraard dat dit een druppel op een hete plaat is, en dat er een langetermijnoplossing moet komen. Daarom hebben we gemeenteraadsleden Steve Stevens en Patricia De Beule uitgenodigd. Maar mocht er een makkelijke oplossing zijn, dan was die er intussen wel geweest...”

