Jong talent op de Feesten - Studentenvereniging Auw La brengt poëzie in de Spiegeltent Jeroen Desmecht

19 juli 2019

10u51 0 Gent Auw La, de Gentste studentenvereniging voor poëzie en gesproken woord, neemt samen met Poëziecentrum op vrijdag 26 juli de Spiegeltent op de Gentse Feesten over. De nacht wordt afgesloten met een dj-set van Audio Crusaders.

Een jonge groep mensen uit het Gentse met een passie voor het gesproken woord. Zo stelt voorzitter Igor Willems Auw La voor. Het collectief, opgericht 2014, is sinds 2015 verbonden aan de UGent als studentenvereniging, maar beperkt zich niet tot de universiteitsmuren: zo werkten ze al samen met Tumultingent, Kunstencentrum Vooruit, Minus One én Copacobana. Elke twee weken organiseren ze avonden met allerlei soorten voordrachten: van poëzie over slam poetry tot rap.

Vorig jaar organiseerden ze nog ‘Dans! Dichter! Dans!’ op de Gentse Feesten. Ook dit jaar, op 26 juli, kapen ze samen met Poëziecentrum de Spiegeltent van Trefpunt. “Vanaf 20.30 uur geniet u van het werk van o.a. Arno Van Vlierberghe, Dominique De Groen, Hind Eljadid, Lucie de Droom en Camille Pier. De nacht wordt afgesloten met een dj-set van Audio Crusaders.”